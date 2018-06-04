Бывший президент Эстонии Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

Также, по его словам, ”никуда не делась кампания по дискредитации [Эстонии], которая продолжается уже 27 лет”. ”И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза — действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают”, — полагает бывший президент Эстонии.

Тоомас Хендрик Ильвес занимал пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.

Статья 5 Устава НАТО прямо предусматривает, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке (а также, как описывается в статье 6, на территории Турции) является нападением на альянс в целом. Подвергшееся атаке государство имеет право на индивидуальную или коллективную оборону, включая применение вооруженных сил всех 29 стран-участниц НАТО. Эстония вошла в состав альянса в 2004 году.