Бывший председатель молодежного горсобрания обвиняется в злоупотреблением финансами, власти Таллинна требуют объяснений

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта ждет от НКО ”Таллиннское молодежное горсобрание” дополнительную информацию об использовании городских субсидий и соответствии трат заявленным целям, сообщил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Сегодня Postimees написал, что бывший председатель Таллинского молодежного горсобрания Трийну-Лийз Паабо потратила значительную сумму выделенных НКО денег в личных целях.

Паабо сообщила, что вышла из Центристской партии: ”Приношу искренние извинения за вызванное моим неведением нарушение финансовой дисциплины. Я подтверждаю, что частные траты не были представлены финансирующей стороне в годовом отчете, и городские деньги не были присвоены. Частные траты покрыты, и я я вынесла урок из своих ошибок. Я также добровольно вышла из Центристской партии, приняв единственно правильную политическую ответственность”.

Вице-мэр Вадим Белобровцев сообщил, что НКО представило городу отчет, в котором имеются упущения: ”Мы надеемся в течение недели получить от них дополнительные комментарии. В свете данной ситуации хорошо бы напомнить всем, что используя кредитную карту НКО или учреждения, не стоит делать что-то такое, что затем будет неловко объяснять”.

В то же время Белобровцев осудил статью Postimees, в которой, в связи с использованием кредитной карты бывшим председателем молодежного горсобрания, в коррупции обвиняется вся Центристская партия.

”В нашей стране существует личная ответственность, требующая конкретных доказательств, а истерия и навешивание ярлыков лишь скрывают правду, — сказал вице-мэр. — В данном случае, огульно очерняя репутацию людей, Postimees нарушает основы журналистской этики, что им придется в скором времени признать”.