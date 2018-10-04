04.10.2018, 08:36

Бывший посол США в Эстонии назвал ошибкой желание Америки улучшить отношения с Путиным

 (19)
rus.delfi.ee
EST
Бывший посол США в Эстонии назвал ошибкой желание Америки улучшить отношения с Путиным
James D. MelvilleFoto: Rauno Volmar

Бывший посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший покинул свой пост из-за несогласия с критикой американского лидера Дональда Трампа союзников и его попыток уменьшить их важность.

Об этом экс-посол написал на станицах издания Washington Post, уделив внимание и отношениям Трампа с Путиным, пишет rus.err.ee.

По словам дипломата, он потратил много времени и сил, пытаясь убедить новую администрацию США в важности НАТО, а также отмечал, что негатив в адрес альянса посылает плохие сигналы Эстонии и схожим с ней государствам.

Также Мелвилл выразил несогласие с новой торговой политикой США и назвал исторической ошибкой попытку улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Пост посла США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший покинул в конце июля.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пекарня обманула клиента, продав ему чужой торт

04.10.2018
В последнее время стало модно покупать на праздничные мероприятия не стандартные торты из магазина, а по индивидуальному заказу. Дизайн, вес, начинка — кондитеры берутся воплотить любой каприз клиента. Но порой несоответствие заказанного оплаченному открывается уже на праздничном столе. Что делать в этом случае, и как заказывать кондитерские изделия, чтобы не разочароваться — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Бывший посол США в Эстонии назвал ошибкой желание Америки улучшить отношения с Путиным

04.10.2018
Бывший посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший покинул свой пост из-за несогласия с критикой американского лидера Дональда Трампа союзников и его попыток уменьшить их важность.
Подробнее



Участники путча и штурма Белого дома в 1993 году: "Шансов на мир не было"

04.10.2018
Четвертого октября исполняется 25 лет трагической развязке противостояния между сторонниками и противниками президента Бориса Ельцина и его реформ, которые одна сторона именует расстрелом парламента, а другая — октябрьской попыткой переворота в Москве.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

ВИДЕО: Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне фирменным броском

04.10.2018
За океаном стартовал регулярный чемпионат КХЛ. В первом матче обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" разгромил на своей площадке "Бостон" - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0). Четыре шайбы хозяева льда забросили в численном преимуществе.
Подробнее