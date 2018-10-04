Бывший посол США в Эстонии назвал ошибкой желание Америки улучшить отношения с Путиным

Бывшийпосол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший покинул свой пост из-за несогласия с критикой американского лидера Дональда Трампа союзников и его попыток уменьшить их важность.
Об этом экс-посол написал на станицах издания Washington Post, уделив внимание и отношениям Трампа с Путиным, пишет rus.err.ee.
По словам дипломата, он потратил много времени и сил, пытаясь убедить новую администрацию США в важности НАТО, а также отмечал, что негатив в адрес альянса посылает плохие сигналы Эстонии и схожим с ней государствам.