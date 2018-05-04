04.05.2018, 10:27

Бывший министр госадминистрирования Яак Ааб получит солидную компенсацию

 (29)
rus.delfi.ee
EST 2
Jaak Aab
Jaak AabFoto: Taavi Sepp

Бывшего министра государственного администрирования Яака Ааба ожидает компенсация почти в 29 000 евро. Ушедшему с поста министра здоровья и труда Евгению Осиновскому компенсируют только неиспользованные дни отпуска, то есть чуть меньше 2500 евро.

Отказавшемуся от министерского портфеля Евгению Осиновскому компенсируют неиспользованные дни отпуска в объеме 2440,09 евро. Поскольку Осиновский отправляется в Рийгикогу, ему компенсация не предусмотрена.

Яаку Аабу закон предусматривает наряду с неиспользованными днями отпуска также компенсацию, потому что, в отличие от Осиновского, Ааб не идет в Рийгикогу. Ааб имеет право получить компенсацию в размере зарплаты за шесть месяцев (основная зарплата Ааба была 4552,6 евро — прим. ред.), к которой прибавляется компенсация отпускных в 1514,75 евро. Ааб, уходя с должности, получит около 29 000 евро.

На вопрос Delfi, примет ли Ааб компенсацию, он сказал, что варианта отказаться нет. "Такой возможности, чтобы не принять компенсацию, нет", — признал он.

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Бывший министр госадминистрирования Яак Ааб получит солидную компенсацию

04.05.2018
Бывшего министра государственного администрирования Яака Ааба ожидает компенсация почти в 29 000 евро. Ушедшему с поста министра здоровья и труда Евгению Осиновскому компенсируют только неиспользованные дни отпуска, то есть чуть меньше 2500 евро.
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