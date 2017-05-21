Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев покинул Центристскую партию

Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев, которого в августе 2016 года окончательно признали виновным в коррупции, вышел из рядов Центристской партии.

"Никто на меня не давил. Я написал заявление по собственному желанию. Я ведь отошел от политики. И ближайшие четыре года не собираюсь ею заниматься", — сказал Соловьев в интервью rus.err.ee.

Согласно данным Коммерческого регистра, Соловьев, состоявший в рядах центристов с января 2003 года, покинул партию 19 мая.

В начале мая на правительственной пресс-конференции, которая прошла на выезде в Брюсселе, был поднята тема членства Соловьева в Центристской партии.

Сам Соловьев сказал, что с Ратасом на эту тему не общался. "Я был простым членом партии, а он — председателем. Мы не общались друг с другом", — отметил бывший мэр Кохтла-Ярве.

В прошлом году Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, в подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно.