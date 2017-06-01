Бывший глава ERR об ETV+: сложно с четырьмя миллионами идти против российского телевидения

Вчера у Маргуса Алликмаа был последний день на посту председателя правления ERR, который он занимал с 2007 года. Алликмаа ответил на вопросы Eesti Päevaleht об ”Актуальной камере”, ETV+ и равноправии.

Одной из знаковых программ ETV является ”Актуальная камера”. Сможет ли ”АК” удивлять зрителей эксклюзивными новостями?

Если эта новость станет известна в 20:30, то да. Но жизнь серьезно поменялась, к 21:00 люди уже заканчивают свой новостной день. ”АК” может предложить глубокий анализ, дать людям высказаться перед камерой. Считаю, что ”АК нужно больше сосредоточиться на длинных историях. Не хочу заявлять, что последующие руководители должны это делать, но мне кажется, что проскользавшие в течение дня новости нет смысла повторять в ”АК”.

Нужно ли было с ETV+ сделать что-то по-другому?

Мы пытались сформировать канал, в котором самым важным было бы не ”проверенное и идеологически верное” информирование зрителей, а жизненные и так сказать мягкие темы. Такой формат — четкий и эффективный. Очень сложно с четырьмя миллионами евро идти против 400 миллионов, которые тратятся на создание российского телевидения.

Но ETV+ нужно обязательно продолжать деятельность. Следующим решением для увеличения аудитории могло бы быть создание студии в супермаркете в Ласнамяэ. Также стоит показывать больше детских песенных конкурсов и других программ, где родители, родственники и знакомые болеют за своих близких — это был бы простой трюк для увеличения аудитории.

Была критика, что гости в политических и ток-шоу на ETV в большинстве своем мужчины. Эта критика дошла до вас?

Да, мы это сами не раз обсуждали. Но что мы можем сделать? В Рийгикогу большинство — мужчины, и эксперты на важные темы, например, экономические, тоже мужчины. Недавний пример: снимали передачу ”Foorum” с кандидатами на пост главы ERR, и они все были мужчинами. Мы не смогли в программу искусственно внедрить женщин. Но мы наказали ведущим, чтобы они сбалансировали картину.