Бывшие тюремные камеры КГБ на Пагари впервые откроют для посетителей

В субботу, 22 июля, для посетителей откроются бывшие тюремные камеры КГБ, находящиеся в подвале дома по адресу Пагари, 1 в Таллинне. В день открытия гиды расскажут о воспоминаниях тех, кого содержали в тюремных камерах, музей будет открыт до ночи, сообщает Музей Оккупаций.

”Во времена советской оккупации в этом доме на Пагари была самая страшная тюрьма предварительного заключения, откуда многие так и не вернулись к своим семьям. Недоступные для посещения до сего времени камеры должны напомнить нам, насколько важно сохранять свободу, и это станет существенным дополнением к экспозиции музея Оккупаций, направленной на освещение преступлений против человечности и посвященной 100 летнему юбилею Эстонской Республики”, — объяснил важность открытия тюремных камер КГБ министр культуры Индрек Саар.

Построенное в 1912 году в качестве жилого дома, здание на улице Пагари играет важную роль в новейшей истории Эстонии. После провозглашения Эстонской Республики в здании несколько раз собиралось Временное Правительство, во время Освободительной войны и последовавшей за ней независимости в здании располагалось Военное министерство и Главный штаб вооруженных сил. В 1941 году Народный комиссариат внутренних дел ЭССР построил в подвале тюремные камеры. И хотя тюрьму использовали только до 1950-х годов, происходившее там до сих пор живет в памяти людей.

”Совершенные в Эстонии преступления против человечности — это часть истории Европы, которая должна остаться историей”, процитировала слова Леннарта Мери директор музея Оккупаций Мерилин Пийпуу. ”Чтобы быть уверенными, что произошедшие в прошлом события не повторяться, нам нужно каждый день думать о ценностях, которые мы несем в себе. Поэтому самое время открыть тюремные камеры на ул. Пагари 1 для посетителей. Вместе с фирмой, занимающейся развитием дома, и многочисленными партнерами долгожданное событие наконец-то стало реальностью”, — сказала директор музея оккупаций Мерилин Пийпуу.

Тюремные камеры КГБ, находящиеся в Таллинне в старом городе по адресу Пагари, 1, будут доступны для посетителей в день открытия с 13:00 до 01:00. Гиды будут рассказывать о происходивших в здании событиях в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. В 23:00 и 00:00 пройдут обзорные экскурсии в сопровождении гидов. Также в течении дня будут собирать воспоминания людей о тюремных камерах КГБ. В день открытия посещение тюремных камер КГБ для всех по льготной цене 2 €.

Экспозиция тюремных камер КГБ была организована Музеем оккупаций совместно с Институтом памяти Эстонии и Обществом охраны памятников старины. Поддерживают проект открытия тюремных камер КГБ Министерство культуры, Эстонский культурный капитал, Эстонский военный музей — музей генерала Лайдонера и Музей оккупаций.