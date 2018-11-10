Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят

Да, и Яну Тоом, и таллиннских политиков. Коррупция никуда не исчезла. Юри Ратас, придя к власти, обещал искоренить коррупцию, но мы продолжаем ежедневно читать в газетах, как очередной городской чиновник попался на взяточничестве. Ничего не изменилось! Всем ушедшим из-за обвинений Центристская партия находит теплые и хлебные места, выплачивает премии и выходные пособия. Так где же обещанные Ратасом перемены? Просто Ратас — молодой и сильный, как и Эдгар Сависаар в свое время. Но он не контролирует свою партию. Принципы остались теми же.

То есть ты признаешь наличие коррупции в Центристской партии времен Эдагара Сависаара?

В самом конце его пребывания в должности коррупция увеличилась, это очевидно. Ну, за это его сейчас и судят. Но не мне решать, виновен он или нет. Это должен сделать суд.

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Как он сейчас себя чувствует?

Ну, он старый и больной человек. Болезнь делает его старше, чем он есть. Понятно, что болезней у него много. Иногда ему совсем плохо, иногда — лучше. Так что все зависит от того, как он себя чувствует. Очевидно, что физически он болен, и напряжение сильно вредит ему, он быстро устает. Если ты постоянно в напряжении, то нарастает и стресс. Даже физически сидеть в зале на протяжении долгих часов ему очень и очень трудно. Вопрос не в том, что он не в силах давать показания — об этом никто и не говорит — , но я не представляю, как закончится этот процесс. Может случиться, что его признают виновным. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят.

Как ты считаешь, он виновен?

Мне не хотелось бы спекулировать на эту тему. Не хочу уподобляться Яанусу Карилайду, который громогласно обвиняет в отмывании денег в Danske bank тогдашнее правительство и Юргена Лиги, ведь тогда он был был министром финансов и теперь он должен ответить. Это не мое дело — давать оценку его [Сависаара] виновности или невиновности. Я ведь не знаю всего. Меня в финансовые вопросы — как личные, так и партийные — не посвящали. Я писала об этом в своей книге. Могу только сказать, что времена тогда были другие, понятия и правила была другие. Была цель — ”делать дело Эстонии”. Через свою партию, через имеющуюся в ее руках власть… И в финансировании, к сожалению, было много мутного. Мне кажется, надо отпустить ему его грехи и позволить в спокойствии провести старость.

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