10.11.2018, 11:55

Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят

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Ингрид Вейденберг
Ингрид Вейденберг
 
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Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят
Priit Simson

Бывшая жена бывшего мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст (56) сказала в большом интервью изданию LP, что Сависаару нужно позволить в спокойствии провести старость.

Сейчас Тоомаст является членом Партии реформ, но до этого долгое время была центристкой.

[…]

У меня есть информация, что тебе предлагали вернуться в лоно Центристской партии и баллотироваться в Рийгикогу уже по их спискам. Ты обсуждала этот вопрос с Центристской партией?

Это предложение было сделано Юри Ратасом публично в зале Рийгикогу, когда он только стал премьер-министром. Он сказал, что надеется, что все вернутся, и среди прочих назвал и мое имя. С некоторыми центристами у меня и сейчас дружеские отношения. В ответ на твой вопрос могу сказать: да, со мной говорили на эту тему. Несколько раз и разные люди, но никаких договоренностей между нами нет. Я не думаю об этом. Я — член Партии реформ и буду баллотироваться на парламентских выборах по спискам Партии реформ.

Какой тебе кажется Центристская партия без Эдгара Сависаара?

Я не очень осведомлена о ее внутренней жизни, но по-прежнему вижу много спорных моментов. Все то, что нам не нравилось, осталось. Взять хотя бы договор с Единой Россией. Не знаю, с кем они там общаются. Политику партии во многом делают Яанус Карилайд и политики, с которыми у нас нет общих взглядов и которые не меняются, вне зависимости от того, кто управляет партией.

Ты имеешь в виду Яну Тоом?

Да, и Яну Тоом, и таллиннских политиков. Коррупция никуда не исчезла. Юри Ратас, придя к власти, обещал искоренить коррупцию, но мы продолжаем ежедневно читать в газетах, как очередной городской чиновник попался на взяточничестве. Ничего не изменилось! Всем ушедшим из-за обвинений Центристская партия находит теплые и хлебные места, выплачивает премии и выходные пособия. Так где же обещанные Ратасом перемены? Просто Ратас — молодой и сильный, как и Эдгар Сависаар в свое время. Но он не контролирует свою партию. Принципы остались теми же.

То есть ты признаешь наличие коррупции в Центристской партии времен Эдагара Сависаара?

В самом конце его пребывания в должности коррупция увеличилась, это очевидно. Ну, за это его сейчас и судят. Но не мне решать, виновен он или нет. Это должен сделать суд.

[…]

Как он сейчас себя чувствует?

Ну, он старый и больной человек. Болезнь делает его старше, чем он есть. Понятно, что болезней у него много. Иногда ему совсем плохо, иногда — лучше. Так что все зависит от того, как он себя чувствует. Очевидно, что физически он болен, и напряжение сильно вредит ему, он быстро устает. Если ты постоянно в напряжении, то нарастает и стресс. Даже физически сидеть в зале на протяжении долгих часов ему очень и очень трудно. Вопрос не в том, что он не в силах давать показания — об этом никто и не говорит — , но я не представляю, как закончится этот процесс. Может случиться, что его признают виновным. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят.

Как ты считаешь, он виновен?

ТОП

Мне не хотелось бы спекулировать на эту тему. Не хочу уподобляться Яанусу Карилайду, который громогласно обвиняет в отмывании денег в Danske bank тогдашнее правительство и Юргена Лиги, ведь тогда он был был министром финансов и теперь он должен ответить. Это не мое дело — давать оценку его [Сависаара] виновности или невиновности. Я ведь не знаю всего. Меня в финансовые вопросы — как личные, так и партийные — не посвящали. Я писала об этом в своей книге. Могу только сказать, что времена тогда были другие, понятия и правила была другие. Была цель — ”делать дело Эстонии”. Через свою партию, через имеющуюся в ее руках власть… И в финансировании, к сожалению, было много мутного. Мне кажется, надо отпустить ему его грехи и позволить в спокойствии провести старость.

[…]

Полностью интервью читайте в LP!

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