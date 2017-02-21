Бывшая подчиненная обвиняемого в домогательствах профессора: он преследовал и меня

На прошлой неделе Delfi и Eesti Pävaleht писали о том, что докторант и сотрудница Тартуского университета (ТУ) была вынуждена из-за домогательств начальника бросить докторскую диссертацию и работу. Тогда руководство университета ”умыло руки”, назвав происходящее личным делом студентки и профессора.

Однако выяснилось, что это не первый подобный случай и что непосредственный начальник профессора — руководитель института при университете — знал, что тот и раньше домогался до своих подчиненных и что они были вынуждены из-за этого уволиться, пишет Eesti Päevaleht.

Кай (имя изменено — прим.ред.) проработала под началом профессора шесть месяцев в 2007 году. Непосредственно перед ее приходом из лаборатории ушли два человека. Профессор плохо отзывался о них, называя ленивыми и глупыми. Некоторые знакомые даже предупреждали женщину ”о враждебной атмосфере” в данной лаборатории и отговаривали ее от работы.

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Одна из коллег уволилась сразу после того, как пришла Кай. ”Эта женщина находилась в явной депрессии и была подавлена. Она в первый же день сказала мне, что это нехорошее место и что мне стоит подыскать себе другую работу”, — рассказывает Кай.

”Люди боялись утром приходить на работу. Первого пришедшего сотрудника начальник вызывал в кабинет для разговора тет-а-тет. Сначала он хвалил тебя, потом говорил, что ты испортила жизнь ему и всем работникам лаборатории, завалила весь научный проект и что вообще ты во всем виновата”, — продолжает женщина. У нее создалось впечатление, что порой мужчина вообще не понимал, с кем разговаривает.

”Он обвинял меня во всем, что у него было на душе. После разговора я каждый день ходила в туалет плакать, и меня тошнило”. По словам Кай, профессор часто давал ей задания в конце рабочего дня, так что ей приходилось работать до глубокой ночи.

Женщина не выдержала и обратилась с проблемой в отдел по работе с персоналом ТУ, однако после этого, по ее словам, ситуация усугубилась. Начальник каждый день составлял в ее отношении приказы. ”Я не могла их читать, они были безумными. Но поскольку я была обязана на них отвечать, то просила секретаря делать это”, — говорит Кай.

О происходящем узнал руководитель института и вызвал Кай на разговор. Он сказал, что знает о сложном характере профессора и проблемах с поведением, но решения ситуации не предложил.

В первый день отпуска Кай подала заявление об уходе и стала интересоваться вакансиями в других лабораториях. Узнав об этом, профессор стал называть подчиненную ненормальной, глупой и ленивой и угрожать, что в этом университете она работы не получит.

Так, женщина устроилась на работу в другое учреждение, а профессор, говоря о своей испорченной репутации в городе, утверждает, что это дело рук ”всяких лузеров и неудачников, которые ничего из себя не представляют” и в отместку создают ему такой имидж. По его словам, все, что написано в статье, — неправда.

По словам ректора ТУ Волли Калма, прямой информацией ”об этой истории десятилетней давности” они не располагают. ”Ректорский состав и соответствующие работники отдела по работе с персоналом сменились, и для получения информации нам нужно сделать запросы в архив, поэтому за несколько часов, как вы этого пожелали, дать ответы не представляется возможным. Если выяснятся новые обстоятельства, указывающие на необходимость проведения расследования со стороны университета, то мы, несомненно, это расследование проведем”, — заверил он, комментируя сложившуюся ситуацию.