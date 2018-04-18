18.04.2018, 20:38

Бюро премьер-министра объяснило кривляния Юри Ратаса

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rus.delfi.ee
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Бюро премьер-министра объяснило кривляния Юри Ратаса
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В соцсети Facebook распространяется, как огонь, видео с Юрии Ратасом на инфочасе в Рийгикогу. Ратас не мог сохранять спокойствие во время речи Кадри Симсон и развлекал публику гримасами.

Бюро премьер-министра посредством Ringvaade пояснило произошедшее.

Сам Ратас отнесся к видео с юмором, поделившись им на своей странице в Facebook. Написал, что не представляет себе жизнь и политику без эмоций и юмора.

На запрос команды Ringvaadе, поинтересовавшейся, почему премьер-министр так вел себя на инфочасе, бюро ответило, что кто-то из послов говорил что-то премьеру во время речи Кадри Симсон, а Юри Ратас пытался с помощью мимики ему ответить.

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