Бюро премеьер-министра объяснило кривляния Юри Ратаса

В соцсети Facebook распространяется, как огонь, видео с Юрии Ратасом на инфочасе в Рийгикогу. Ратас не мог сохранять спокойствие во время речи Кадри Симсон и развлекал публику гримасами.

Бюро премьер-министра посредством Ringvaade пояснило произошедшее.

Сам Ратас отнесся к видео с юмором, поделившись им на своей странице в Facebook. Написал, что не представляет себе жизнь и политику без эмоций и юмора.

На запрос команды Ringvaadе, поинтересовавшейся, почему премьер-министр так вел себя на инфочасе, бюро ответило, что кто-то из послов говорил что-то премьеру во время речи Кадри Симсон, а Юри Ратас пытался с помощью мимики ему ответить.



