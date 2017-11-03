Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны открыты для обновления сертификатов и на выходных

В связи с решением в ночь на 4 ноября приостановить действие необновленных сертификатов затронутых риском ID-карт, все бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны будут открыты в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.

"В наших бюро обслуживания на выходных мы будем помогать клиентам только с тремя самыми важными сейчас темами: обновить сертификаты ID-карт, активировать mobiil-ID-d и получить уже готовый документ," — сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

Ратник добавила, что не смотря на то, что бюро обслуживания работают с максимальным ресурсом, обязательно надо учесть, что в бюро сейчас длинные очереди.

"Мы делаем все для того, чтобы обслужить людей быстро и без сбоев. Но мы просим людей отнестись к возникшим неудобствам с пониманием. Также просим до того, как прийти в бюро, оценить, насколько эти необходимо, если вопрос несрочный, то просим прийти в бюро обслуживания позже", — добавила Ратник.

Просим обратить внимание на то, что по вопросам, не связанных с обновлением ID-карт, активированием mobiil-ID или получением документов на руки, бюро обслуживания на выходных клиентов не обслуживают.

В субботу с 10 до 15 часов в четырех бюро — Таммсааре, Пинна, Тарту и Пярну — на месте будут находиться представители мобильного оператора Elisa Eesti, при помощи которых желающие смогут оформить договор mobiil-ID. "Mobiil-ID можно активировать на месте в компьютере для клиентов или с помощью наших сотрудников", — добавила Ратник.

Департамент полиции и погранохраны создает дополнительные возможности для того, чтобы помочь людям обновить сертификаты. Например, сотрудники департамента помогут обновить сертификаты работникам пяти крупных больниц в Таллинне, Пярну, Ида-Вирумаа и Тарту на местах.

Начиная с 4 ноября бюро открыты:

Таммсааре, Пинна, Тарту, Пярну: Пн — Пт 9–18, Сб — Вс 10-15

Йыхви: Пт, Вт, Ср, Пт 9–17, Чт 9–18, Сб- Вс 10-15

Нарва, Раквере, Йыгева, Пылва, Выру, Вильянди, Валга: Пт, Вт, Ср, Пт 9–17, Чт 9–18; Сб — Вс 10-15

Рапла, Пайде, Хаапсалу, Курессааре: Пн — Пт 9–17, Сб — Вс 10-15

Кярдла: Пт — Чт 9– 17, Сб — Вс 10-15

По техническим вопросам, связанным с сертификатами ID-карты, просим обращаться на круглосуточную линию помощи 1777 или +372 677 3377. Другую информацию можно получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000 работает до полуночи 5 ноября круглосуточно.

Информацию об обновлении сертификатов можно найти на сайте www.id.ee и www.politsei.ee.

Проверить, нужно ли обновлять сертификаты, можно на сайте https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/.

Нужно ли обновить карту?

НЕ НАДО ОБНОВЛЯТЬ, ЕСЛИ:

вы не пользуетесь PIN-кодами своей ID-карты;

ваша ID-карта выдана до 16 октября 2014;

ваша карта на жительство выдана до 17 декабря 2014;

ваша ID-карта (карта на жительство) выдана после 26 октября 2017.

НЕ НАДО ОБНОВЛЯТЬ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ, ЕСЛИ:

вы пользуетесь mobiil-ID или таким либо другим способом аутентификации;

если вам нужно будет использовать ID-карту позже, например, через месяц.

В этих случаях вы можете обновить сертификаты позже.

ВЫ ДОЛЖНЫ ОБНОВИТЬ СЕРТИФИКАТЫ, ЕСЛИ:

вы используете PIN-коды своей ID-карту очень часто и у вас нет других средств аутентификации.

В качестве удостоверяющего личность документа действует карта как со старыми, так и с обновленными сертификатами до того числа, которое указано на карте.

Купить лекарства по дигирецепту можно и с картой с необновленными сертификатами.