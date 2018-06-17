Бюджетной стратегией предусмотрены дополнительные места в детсадах Пирита

Городское собрание Таллина утвердило бюджетную стратегию города до 2022 года. В течение следующих лет планируется расширить детский сад ”Падрику”, инвестировать средства в Ботанический сад и построить несколько дорог, сообщает пресс-служба управы Пирита.
По словам старейшины Пирита Алины Тубли, расширение детского сада ”Падрику” является одним из важнейших инвестиционных объектов.
”Несмотря на то, что в этом году завершается строительство нового здания детского сада в Пирита-Козе, у нас не хватает мест в детских садах рядом с домом. Более того, в Пирита нужны дополнительные места в школах, по меньшей мере на уровне начальной школы. При расширении детсада ”Падрику” можно создать и помещения для классов, чтобы могла приступить к работе начальная школа, однако эта информация пока уточняется. Кроме того, планируется установить освещение на расположенной рядом с детским садом парковке”, — сказала Тубли.
В бюджетной стратегии указано, что в течение следующих лет будут произведены крупные инвестиции в Таллиннский ботанический сад.