17.06.2018, 20:40

Бюджетной стратегией предусмотрены дополнительные места в детсадах Пирита


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Vaade Pirita suunas
Vaade Pirita suunasFoto: Andres Putting

Городское собрание Таллина утвердило бюджетную стратегию города до 2022 года. В течение следующих лет планируется расширить детский сад ”Падрику”, инвестировать средства в Ботанический сад и построить несколько дорог, сообщает пресс-служба управы Пирита.

По словам старейшины Пирита Алины Тубли, расширение детского сада ”Падрику” является одним из важнейших инвестиционных объектов.

”Несмотря на то, что в этом году завершается строительство нового здания детского сада в Пирита-Козе, у нас не хватает мест в детских садах рядом с домом. Более того, в Пирита нужны дополнительные места в школах, по меньшей мере на уровне начальной школы. При расширении детсада ”Падрику” можно создать и помещения для классов, чтобы могла приступить к работе начальная школа, однако эта информация пока уточняется. Кроме того, планируется установить освещение на расположенной рядом с детским садом парковке”, — сказала Тубли.

В бюджетной стратегии указано, что в течение следующих лет будут произведены крупные инвестиции в Таллиннский ботанический сад.

”Ремонтные работы будут проводиться в Пальмовом доме, будет построено хозяйственное здание, а также реконструируют внешнюю экспозицию. Помимо этого, планируется привести в порядок административное здание и адаптировать его под посетительский центр, реконструировать систему водоснабжения. Как бывший работник Ботанического сада, я очень рада, что одно из самых живописных учреждений Таллинна получит долгожданные и столь нужные инвестиции”, — отметила Тубли.

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Бюджетной стратегией также предусмотрены инвестиции на следующие четыре года для восстановления руин монастыря Св. Биргитты, реконструкции игровых площадок и постройки площадки для тренировок собак. Из наиболее крупных дорожных работ планируется проложить дорогу от Мустакиви теэ до Козе теэ, построить велосипедно-пешеходную дорожку в Клоостриметса от кладбища Метсакальмисту до Пиритаского Центра семейных врачей, построить отсутствующий отрезок дороги Лехику теэ и велосипедно-пешеходную дорожку. Будет реконструирован перекресток Пярнамяэ теэ и Мууга теэ, а также улица Козе теэ (на отрезке от Румму теэ до Пирита теэ). На перекрестке Козе теэ и Нарвского шоссе будет установлен долгожданный светофор. В программу также включена реконструкция велодрома Пирита.

”К сожалению, всегда есть вещи, которые в этом году не попадут в число инвестиций бюджетной стратегии. Бюджетная стратегия ежегодно пересматривается и дополняется, это не значит, что в течение четырех лет в нее невозможно будет нести изменений. В следующем году от имени управы Пирита мы вновь предоставим Таллиннской горуправе список тех объектов, которые в этот раз не попали в перечень инвестиций”, — пояснила старейшина района Пирита Алина Тубли.

С бюджетной стратегией можно ознакомиться на странице.

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