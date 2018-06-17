Бюджетной стратегией предусмотрены дополнительные места в детсадах Пирита

”Ремонтные работы будут проводиться в Пальмовом доме, будет построено хозяйственное здание, а также реконструируют внешнюю экспозицию. Помимо этого, планируется привести в порядок административное здание и адаптировать его под посетительский центр, реконструировать систему водоснабжения. Как бывший работник Ботанического сада, я очень рада, что одно из самых живописных учреждений Таллинна получит долгожданные и столь нужные инвестиции”, — отметила Тубли.

Бюджетной стратегией также предусмотрены инвестиции на следующие четыре года для восстановления руин монастыря Св. Биргитты, реконструкции игровых площадок и постройки площадки для тренировок собак. Из наиболее крупных дорожных работ планируется проложить дорогу от Мустакиви теэ до Козе теэ, построить велосипедно-пешеходную дорожку в Клоостриметса от кладбища Метсакальмисту до Пиритаского Центра семейных врачей, построить отсутствующий отрезок дороги Лехику теэ и велосипедно-пешеходную дорожку. Будет реконструирован перекресток Пярнамяэ теэ и Мууга теэ, а также улица Козе теэ (на отрезке от Румму теэ до Пирита теэ). На перекрестке Козе теэ и Нарвского шоссе будет установлен долгожданный светофор. В программу также включена реконструкция велодрома Пирита.

”К сожалению, всегда есть вещи, которые в этом году не попадут в число инвестиций бюджетной стратегии. Бюджетная стратегия ежегодно пересматривается и дополняется, это не значит, что в течение четырех лет в нее невозможно будет нести изменений. В следующем году от имени управы Пирита мы вновь предоставим Таллиннской горуправе список тех объектов, которые в этот раз не попали в перечень инвестиций”, — пояснила старейшина района Пирита Алина Тубли.

С бюджетной стратегией можно ознакомиться на странице.