”Было очень тяжко” На Сааремаа дорожные рабочие-стахановцы чудом победили силы природы

”Было очень тяжко”, — ответил на вопрос журналиста дорожный рабочий Eesti Teed Юри Лембер о том, как прошли их последние рабочие дни. Были задействованы все силы, вся техника и трудились попросту на пределе.

Знание о том, что такая погода приближается, не помогло. ”Ситуация была критическая”, — заверил специалист. Также они постоянно вели переговоры о Департаментом шоссейных дорог и взвешивали возможность введения чрезвычайного положения. Но все же справились.

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