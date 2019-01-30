”Было очень тяжко” На Сааремаа дорожные рабочие-стахановцы чудом победили силы природы

На Сааремаа парсонал, обслуживающий дороги, в начале недели, когда мела метель, думали ввести чрезвычайное положение. Но, наботая на пределе, все же победили силы природы.
”Было очень тяжко”, — ответил на вопрос журналиста дорожный рабочий Eesti TeedЮри Лембер о том, как прошли их последние рабочие дни. Были задействованы все силы, вся техника и трудились попросту на пределе.
Знание о том, что такая погода приближается, не помогло. ”Ситуация была критическая”, — заверил специалист. Также они постоянно вели переговоры о Департаментом шоссейных дорог и взвешивали возможность введения чрезвычайного положения. Но все же справились.