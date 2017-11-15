Бульвар Лагле в Кристийне вновь открыт для движения транспорта

Сегодня завершилась реконструкция 115 метров бульвара Лагле, расположенного в Кристийне, которая началась 11 сентября, сообщает Раэпресс.

За это время бульвар получил пятиметровой ширины проезжую частьи с асфальтовым покрытием для движения в обоих направлениях и двухметровой ширины асфальтированный тротуар, а также 35 мест для стоянки автомобилей.

Для обуздания лихачей установлены "лежачие полицейские", на пешеходных переходах появилось специальное оборудование в помощь слабовидящим, улица получила освещение экономичными LED-лампами. Обошлось все это в почти в 194 тысячи евро.