"Бухарестская девятка" призывает НАТО укрепить восточный фланг и противостоять угрозам, исходящим от России

В числе подписавших декларацию — президенты Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии. От лица Чехии подпись под документом поставил представитель парламента страны. Страны Бухарестской девятки подписывают совместную декларацию уже во второй раз. Впервые это произошло в ноябре 2015 года в столице Румынии в ходе саммита глав государств и правительств стран — восточноевропейских членов НАТО.

В итоговом документе участники встречи в Бухаресте обратились к Североатлантическому альянсу с просьбой принять дополнительные меры по укреплению восточного фланга блока в связи с разразившимся кризисом в Украине.

Вслед за этим на саммите НАТО в 2016 году в Варшаве было принято решение о размещении дополнительных батальонов в Польше и странах Балтии. По словам президента Польши Анджея Дуды, импульсом для этого шага стала Бухарестская декларация 2015 года. Входящие в группу В9 страны считают своей главной задачей озвучивать проблемы региона на саммитах Североатлантического альянса.

Сейчас восточноевропейские государства — члены НАТО хотят еще больше расширить и укрепить оборону на востоке Европы и нарастить там присутствие сил альянса. Как говорится в Варшавской декларации В9, "НАТО будет оказывать еще большую помощь Украине и Грузии, и продолжит оказывать помощь Молдове.

Страны НАТО готовы к конструктивному диалогу с Россией, чтобы четко разъяснить наши позиции и, в первую очередь, чтобы минимизировать риски военных инцидентов, в том числе за счет соответствующих мер транспарентности. Мы и дальше стремимся к конструктивным отношениям с Россией — когда действия России сделают это возможным".

Стремление НАТО укрепить свой восточноевропейский фланг крайне негативно оценивается Москвой. В новой редакции российской военной доктрины, принятой в 2014 году, расширение НАТО на восток по-прежнему считается внешней военной угрозой для России.

По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, евроатлантические отношения между членами альянса важнее любых двусторонних отношений.