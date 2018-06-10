10.06.2018, 14:39

"Бухарестская девятка" призывает НАТО укрепить восточный фланг и противостоять угрозам, исходящим от России

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подпись поставила и Эстония
ru.DELFI.lt
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Vene armee
Vene armeeFoto: Ilja Pitalev, RIA Novosti

Девять восточноевропейских членов НАТО, в том числе и Эстония, подписали в Варшаве декларацию, в которой призывают альянс усилить свое присутствие на восточном фланге и противостоять угрозам, исходящим от России.

Усиление боевой мощи и военной мобильности НАТО крайне важно "в контексте политики сдерживания и обороны на восточном фланге Североатлантического альянса", говорится в принятой в Варшаве совместной декларации так называемой "Бухарестской девятки" (В9) — восточноевропейских стран-членов НАТО.

В заявлении, которое будет представлено на июльском саммите альянса в Брюсселе, в числе прочего, идет речь о конфликте в Украине и о действиях России, "направленных на то, чтобы подорвать основанный на правилах порядок в Европе и создать нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

В числе подписавших декларацию — президенты Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии. От лица Чехии подпись под документом поставил представитель парламента страны. Страны Бухарестской девятки подписывают совместную декларацию уже во второй раз. Впервые это произошло в ноябре 2015 года в столице Румынии в ходе саммита глав государств и правительств стран — восточноевропейских членов НАТО.

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В итоговом документе участники встречи в Бухаресте обратились к Североатлантическому альянсу с просьбой принять дополнительные меры по укреплению восточного фланга блока в связи с разразившимся кризисом в Украине.

Вслед за этим на саммите НАТО в 2016 году в Варшаве было принято решение о размещении дополнительных батальонов в Польше и странах Балтии. По словам президента Польши Анджея Дуды, импульсом для этого шага стала Бухарестская декларация 2015 года. Входящие в группу В9 страны считают своей главной задачей озвучивать проблемы региона на саммитах Североатлантического альянса.

Сейчас восточноевропейские государства — члены НАТО хотят еще больше расширить и укрепить оборону на востоке Европы и нарастить там присутствие сил альянса. Как говорится в Варшавской декларации В9, "НАТО будет оказывать еще большую помощь Украине и Грузии, и продолжит оказывать помощь Молдове.

Страны НАТО готовы к конструктивному диалогу с Россией, чтобы четко разъяснить наши позиции и, в первую очередь, чтобы минимизировать риски военных инцидентов, в том числе за счет соответствующих мер транспарентности. Мы и дальше стремимся к конструктивным отношениям с Россией — когда действия России сделают это возможным".

Стремление НАТО укрепить свой восточноевропейский фланг крайне негативно оценивается Москвой. В новой редакции российской военной доктрины, принятой в 2014 году, расширение НАТО на восток по-прежнему считается внешней военной угрозой для России.

По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, евроатлантические отношения между членами альянса важнее любых двусторонних отношений.

Бухарест ожидает от НАТО усиления защиты от кибератак и поддержки в борьбе с терроризмом в Восточной и Южной Европе. Румыния готова сохранить расходы на оборону на уровне двух процентов от ВВП, как того требует НАТО.

А объем оборонных расходов Польши даже превышает установленный на саммите альянса в Ньюпорте порог в 2 процента от ВВП для стран блока. В Варшавской декларации главы стран и правительств B9 призывают также к активизации "политического диалога и практического сотрудничества" НАТО с "партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке" и укреплению способности альянса прогнозировать и разрешать кризисы.

Речь, помимо прочего, идет о том, чтобы усилить присутствие военно-морских и воздушных сил НАТО в районе Черного моря, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной конференции со своим румынским коллегой. Дальнейшего обсуждения Варшавской декларации подписавшие документ страны ожидают на предстоящем июльском саммите НАТО в Брюсселе.

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