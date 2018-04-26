26.04.2018, 08:35

Будущие геологи и горные мастера ждут учеников в качестве студенческих теней

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rus.delfi.ee
EST
Будущие геологи и горные мастера ждут учеников в качестве студенческих теней
TTÜ

Институт геологии Таллиннского Технического университета приглашает гимназистов поучаствовать со студентами в лекциях и практикумах, а также и лучше узнать студенческую жизнь. За проведенный со студентами день учащиеся больше узнают от них о жизни в университете и примерят на себя роль студентов.

По словам руководителя проектов Института геологии ТТУ Кайри Пыльдсаар, проект ”Твой день студенческой тенью” дает гимназистам прекрасную возможность увидеть будничную жизнь университета и получить ответы на вопросы от тех молодых людей, по пути которых сегодняшние гимназисты сами скоро пойдут.

”На разных инфомероприятиях мы видим, что вопросов об учебе в университете всегда очень много — начиная с того, как много практических занятий включено в учебу и что из себя представляют лекции, и до вопросов о том, как уже во время обучения завязать контакты с работодателями или как можно пополнить свои знания по выбранной специальности за рубежом”, — описывает Пыльдсаар. ”Также мы убеждены, что сегодняшние студенты могут лучше всего ответить на вопросы и наиболее достоверно поделиться своими впечатлениями о том, что молодежь не осмелится спросить у преподавателей”.

Информация для абитуриентов, по словам Пыльдсаар, доступна как на различных инфомероприятиях, так и легко находима на веб-странице, но непосредственный контакт с молодежью, обучающейся на интересуемой специальности и возможность узнать о впечатлениях студентов — совсем другое дело. ”Некоторые гимназисты уже ради интереса посещали наши лекции и раньше, и поэтому мы решили сами предложить учащимся в качестве ”теней” побыть на лекциях и ближе познакомиться с университетской жизнью”, — пояснила Пыльдсаар.

В качестве студенческих ”теней” Институт геологии ТТУ ожидает прежде всего тех молодых людей, которые заинтересованы в вопросах технологии, инженерии и предметах естествознания, а также хотят больше узнать о направлении по исследованию земных недр, при котором используются новейшие технологические решения, лабораторные работы и практикумы.

Учащиеся, которые желают стать студенческой ”тенью”, могут сообщить о себе по адресу kairi.poldsaar@ttu.ee, после чего их свяжут со студентами, которые и пригласят их на один день в университет.

ТОП

Институт геологии ТТУ входит в факультет естествознания ТТУ и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.

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