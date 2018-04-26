Будущие геологи и горные мастера ждут учеников в качестве студенческих теней

Информация для абитуриентов, по словам Пыльдсаар, доступна как на различных инфомероприятиях, так и легко находима на веб-странице, но непосредственный контакт с молодежью, обучающейся на интересуемой специальности и возможность узнать о впечатлениях студентов — совсем другое дело. ”Некоторые гимназисты уже ради интереса посещали наши лекции и раньше, и поэтому мы решили сами предложить учащимся в качестве ”теней” побыть на лекциях и ближе познакомиться с университетской жизнью”, — пояснила Пыльдсаар.

В качестве студенческих ”теней” Институт геологии ТТУ ожидает прежде всего тех молодых людей, которые заинтересованы в вопросах технологии, инженерии и предметах естествознания, а также хотят больше узнать о направлении по исследованию земных недр, при котором используются новейшие технологические решения, лабораторные работы и практикумы.

Учащиеся, которые желают стать студенческой ”тенью”, могут сообщить о себе по адресу kairi.poldsaar@ttu.ee, после чего их свяжут со студентами, которые и пригласят их на один день в университет.

Институт геологии ТТУ входит в факультет естествознания ТТУ и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.