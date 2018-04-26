Будущие геологи и горные мастера ждут учеников в качестве студенческих теней

Институт геологии Таллиннского Технического университета приглашает гимназистов поучаствовать со студентами в лекциях и практикумах, а также и лучше узнать студенческую жизнь. За проведенный со студентами день учащиеся больше узнают от них о жизни в университете и примерят на себя роль студентов.
По словам руководителя проектов Института геологии ТТУ Кайри Пыльдсаар, проект ”Твой день студенческой тенью” дает гимназистам прекрасную возможность увидеть будничную жизнь университета и получить ответы на вопросы от тех молодых людей, по пути которых сегодняшние гимназисты сами скоро пойдут.
”На разных инфомероприятиях мы видим, что вопросов об учебе в университете всегда очень много — начиная с того, как много практических занятий включено в учебу и что из себя представляют лекции, и до вопросов о том, как уже во время обучения завязать контакты с работодателями или как можно пополнить свои знания по выбранной специальности за рубежом”, — описывает Пыльдсаар. ”Также мы убеждены, что сегодняшние студенты могут лучше всего ответить на вопросы и наиболее достоверно поделиться своими впечатлениями о том, что молодежь не осмелится спросить у преподавателей”.