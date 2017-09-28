Будущее Европы зависит от того, что подадут на ужин в Кадриорге

Ужин, который состоится сегодня в Художественном музее в Кадриорге, может задать направление для дискуссий о будущем Европейского Союза, пишет Eesti Päevaleht.

На торжественный ужин, организованный председателем Верховного совета Европы Дональдом Туском, соберется 27 глав правительства стран-участниц ЕС. Премьер-министр Испании на встрече присутствовать в связи с референдумом о независимости Каталонии не будет.

Какие именно темы будут обсуждаться, пока неясно, но из разосланного Туском на прошлой неделе письма можно сделать кое-какие выводы. Так, очевидно, не будут затронуты такие деликатные и объемные темы, как брексит и основные ценности ЕС. Скорее всего, обойдут стороной и цифровую сферу, поскольку уже завтра на эту тему в Котле культуры пройдет отдельная встреча.

Вероятно, сегодня вечером в фокусе будут позитивные моменты и обсуждение будущего. В письме Туска значатся такие темы, как миграция и система беженцев, новый формат общеевропейского сотрудничества в области обороны PESCO, будущее еврозоны и механизма стабильности, Турция, страны Балканского полуострова, общий дигитальный рынок и общеевропейская социальная защита. Предположительно дискуссия сосредоточиться на том, что принес этот год после саммита в Братиславе, на достижениях и промежуточных итогах.

Туск выступит с вступительной речью и "запустит" дискуссию, но что ”положат на стол” остальные страны, предугадать невозможно.

Почему же этот ужин так важен? Эксперты полагают, что если все пройдет хорошо, сегодняшний вечер может задать направление будущим дискуссиям в ЕС. Однако поскольку мы не знаем, какова будет направленность нового правительства Германии, то конкретики может быть мало. Тем не менее, необходимость заниматься этими вещами и запустить обсуждение будет очевидна для всех.