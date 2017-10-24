24.10.2017, 18:25

Будьте внимательны! Заморозки ухудшают условия движения

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rus.delfi.ee
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Esimene õhuke lumi
Esimene õhuke lumiFoto: Ilmar Saabas

Быть предельно внимательным к резко меняющимся дорожным условиям и быстрее вспоминать навыки вождения в зимних условиях, призывает Таллинский транспортный департамент, сообщает Раэпресс.

Ночные минусовые температуры способствуют образованию т. н. черного льда, даже тонкий слой которого значительно увеличивает тормозной путь и создает возможность заносов при резком торможении. Особое внимание требуется при приближении к перекресткам и светофорам, где дорожное покрытие становится чрезвычайно скользким от постоянного торможения даже просто в результате осадков. Скольжение автомобиля вызывают также опавшие листья на дороге. Пора переходить на зимние шины хорошего качества и держать солидный интервал с идущим впереди транспортным средством.

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