Будьте внимательны! Заморозки ухудшают условия движения

Быть предельно внимательным к резко меняющимся дорожным условиям и быстрее вспоминать навыки вождения в зимних условиях, призывает Таллинский транспортный департамент, сообщает Раэпресс.

Ночные минусовые температуры способствуют образованию т. н. черного льда, даже тонкий слой которого значительно увеличивает тормозной путь и создает возможность заносов при резком торможении. Особое внимание требуется при приближении к перекресткам и светофорам, где дорожное покрытие становится чрезвычайно скользким от постоянного торможения даже просто в результате осадков. Скольжение автомобиля вызывают также опавшие листья на дороге. Пора переходить на зимние шины хорошего качества и держать солидный интервал с идущим впереди транспортным средством.