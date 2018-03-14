14.03.2018, 13:05

Будьте осторожны, передвигаясь по улице! На дорогах и тротуарах возможен гололед

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Lumine liiklus
Foto: Madis Kallas

Таллиннский коммунальный департамент напоминает, что за состояние тротуаров ответственность несут владельцы прилегающей к ним недвижимости. Коммунальщики просят их также следить за стоками дождевой воды, которые могут создавать наледи.

Тротуары в Таллинне разрешается посыпать каменной крошкой с размером зерен в 2-6 мм. Использовать соль на тротуарах запрещено. Пешеходам следует тщательнее подбирать обувь, велосипедистам рекомендуется зимнее снаряжение.

В минувшие сутки на улицах Таллинна работали 26 снегоуборщиков-разбрасывателей, 8 многоцелевых тракторов и другая техника, откачано из луж 160 кубометров воды. Проезжая часть улиц посыпана почти 28 тоннами хлоридов, тротуары и велосипедные дорожки — 4,7 тонны каменной крошки. Остановки общественного транспорта и переходы очищали 26 бригады рабочих.

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