Будьте осторожны, передвигаясь по улице! На дорогах и тротуарах возможен гололед

Таллиннский коммунальный департамент напоминает, что за состояние тротуаров ответственность несут владельцы прилегающей к ним недвижимости. Коммунальщики просят их также следить за стоками дождевой воды, которые могут создавать наледи.
Тротуары в Таллинне разрешается посыпать каменной крошкой с размером зерен в 2-6 мм. Использовать соль на тротуарах запрещено. Пешеходам следует тщательнее подбирать обувь, велосипедистам рекомендуется зимнее снаряжение.
В минувшие сутки на улицах Таллинна работали 26 снегоуборщиков-разбрасывателей, 8 многоцелевых тракторов и другая техника, откачано из луж 160 кубометров воды. Проезжая часть улиц посыпана почти 28 тоннами хлоридов, тротуары и велосипедные дорожки — 4,7 тонны каменной крошки. Остановки общественного транспорта и переходы очищали 26 бригады рабочих.