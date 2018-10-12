12.10.2018, 18:35

Будьте готовы: на выходных возможны перебои с интернетом

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rus.delfi.ee
EST 5
Будьте готовы: на выходных возможны перебои с интернетом
Foto: Tiit Blaat

ICANN информирует, что в течение следующих 48 часов перебои с интернетом возможны во всем мире.

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила, что пользователей по всему миру могут ожидать перебои в работе интернета в связи с первой в истории сменой криптографических ключей. Об этом говорится на сайте организации.

Существует вероятность, что после заявленной даты некоторые пользователи не смогут открыть тот или иной сайт. В течение 48 часов после обновления ключа они начнут получать сообщения о невозможности разрешить имя в форме ошибок типа "server failure" или SERVFAIL. С проблемами в первую очередь столкнутся пользователи, которые используют расширения безопасности системы доменных имен DNSSEC.

Однако корпорация ожидает, что последствия обновлений будут минимальны.

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