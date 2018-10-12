Будьте готовы: на выходных возможны перебои с интернетом

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) предупредила, что пользователей по всему миру могут ожидать перебои в работе интернета в связи с первой в истории сменой криптографических ключей. Об этом говорится на сайте организации.

Существует вероятность, что после заявленной даты некоторые пользователи не смогут открыть тот или иной сайт. В течение 48 часов после обновления ключа они начнут получать сообщения о невозможности разрешить имя в форме ошибок типа "server failure" или SERVFAIL. С проблемами в первую очередь столкнутся пользователи, которые используют расширения безопасности системы доменных имен DNSSEC.

Однако корпорация ожидает, что последствия обновлений будут минимальны.