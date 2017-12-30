Будьте бдительны! Каждый раз в Новый год пиротехника приводит к тяжелым происшествиям

По статистике If Kindlustus, ракеты фейерверков при каждом наступлении Нового года приводят к тяжёлым происшествиям, и в большинстве случаев они вызваны неправильным использованием ракеты или несвоевременным взрывом, значится в пресс-релизе.

Чаще всего людям досаждали ракеты, или их части наносили повреждения рукам и области лица, и зачастую повреждения от таких происшествий оказывались, увы, необратимыми.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, самым трагическим происшествием последних лет был случай в Таллине, когда молодой человек потерял свои пальцы при запуске фейерверка.

„Несмотря на то, что в большинстве случаев пиротехника срабатывает как надо, всё же может случиться, что какая-то ракета неожиданно быстро взорвётся или полетит в незапланированном направлении”, — сказал Киибус.

И в текущем году If стало известно о несчастных случаях с пиротехникой, где например, в одном случае ракета фейерверка взорвалась в руках молодого человека, нанеся рукам серьёзные ожоги.

„Во время торжеств у людей часто пропадает чувство опасности, поэтому напоминаем, что алкоголь и пиротехника несовместимы. Советуем быть внимательными в многолюдных местах и при необходимости осмелиться призвать к порядку принявшего алкоголь друга, чтобы не зажигать ракету посреди людей и не выпускать её из рук. Осторожным следует быть и при поджигании выглядящего безопасно бенгальского огня, потому что и с ним при небрежном использовании можно получить повреждения глаз, лица или рук”, — добавил Киибус.

6 советов по безопасному использованию фейерверка:

Всегда читайте находящуюся вместе с изделием инструкцию по безопасной эксплуатации.

Не разрешайте использовать фейерверк детям или людям в алкогольном опьянении.

Для запуска фейерверка выберите безопасное место, находящееся вдали от зданий, людей и транспортных средств.

Не зажигайте ракету в руке, поскольку это часто заканчивается тяжёлыми повреждениями.

Ракету нужно зафиксировать таким образом, чтобы после поджигания фитиля она не наклонялась.

Для поджигания фитиля достаточно одного человека, другие должны держаться на безопасном расстоянии.

If Kindlustus желает всем прекрасного и безопасного Нового года!