Будни хутора Эрма: Ильвес снимает помещения у самого себя, фирма несет большие убытки

Принадлежащяя Тоомасу Хендрику Ильвесу OÜ Ermamaa закончила прошлый год с убытком в размере почти 13 000 евро. Единственным источником дохода является аренда, которую оплачивает сам Ильвес.

Если в позапрошлом году прибыль от продажи (в основном, леса) составила 80 726 евро, то в 2016 году эта цифра упала до 11 500, которые были получены в результате оказания услуг по аренде. По сути это аренда, которую Ильвес платит из своего кармана собственной фирме за проживание на хуторе. Раньше он платил за это своей жене Эвелин Ильвес, по после развода фирма отошла ему (по некоторым данным, была выкуплены у Эвелин).

Согласно экономическому отчету, предоставление арендных услуг продолжается и сейчас, хотя реально Ильвес с новой женой и детьми проживает в США.

Коммерческая прибыль составила 1 817 евро, но в общей сложности расходы сильно превысили доходы и год закончился убытком в размере 12 527 евро, вместе с интрессами — 12 999. В 2015 году убытки составили 144 евро.

Тем не менее, совсем в минус фирма не ушла, так как с прошлых лет осталось 16 638 евро нераспределенной прибыли. Если вычесть убыток за прошлый год, то останется 3 639 евро.