Будни белых медведей. Как косматые жители Таллиннского зоопарка освоились в новом жилище

В начале октября в Таллиннском зоопарке открылся "Полярий", также известный как "Мир белого медведя". В преддверии Международного дня полярного медведя, который отмечается 27 февраля Delfi узнал о том, как медведи освоились в своем новом доме.

Заведующая первым зоотделом Татьяна Милютина, работающая в Таллиннском зоопарке уже 41 год, рассказала, что пока в "Полярий" перевезли только медведицу Фриду с медвежонком Ароном, который уже по размерам догнал мать. Медведь Норд пока еще остался в старом вольере — сотрудникам не удается заманить его в транспортную клетку.

По словам Татьяны, Арону очень уж нравится сидеть, оперевшись на ветку — почти как человек. Однако эта его привычка не совсем полезна, и от частого сидения на пятой точке медвежонка начинает появляться проплешина.

Какой у медведей распорядок дня и как им живется в новом доме — смотрите в видео.