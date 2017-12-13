Будет ли введена ”карта русского”? Читатели Delfi сформулировали вопросы Путину

Читатели Delfi интересуются, можно ли наладить отношения Эстонии и России и когда будет введена "карта русского" по примеру грин-карты. Эти и другие вопросы читатели нашего портала адресовали Владимиру Путину через журналиста ”Радио Палдиски” Олега Теслу, который 14 декабря посетит большую пресс-конференцию президента РФ.

Читатель под ником * Voldemar * пишет: "Я бы задал Путину такой вопрос: как с его точки зрения можно наладить отношения между Россией и Эстонией и возможно ли это в принципе?”

Читатель Артур спрашивает, когда русские по происхождению, проживающие за пределами России, получат ”карту русского". ”10 лет уже обещают”, — добавляет читатель. Буквально вторит ему другой участник дискуссии, который интересуется, рассматривают ли в России введение статуса соотечественника.

"Для русских с другим гражданством, — поясняет свой вопрос читатель. — По образцу, например, "карты поляка". С возможностью ”безвиза” или упрощенной многолетней визой. Мы среднего и старшего возраста ладно, так и так делаем визы, кто-то с серыми, кто-то с русскими паспортами, но ездим в Россию, так как родственные связи, ностальгия. А наши дети в большинстве уже граждане Эстонии, Латвии. Знаю много семей, которые по несколько лет откладывают поездку в Россию только из-за виз. Семье из пяти человек только визы обойдутся более 300 евро”.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует выдавать бывшим соотечественникам ”карты русского”, аналог американской грин-карты. Предполагается, что обладатели такой карты будут обладать рядом привилегий: от бесплатного обучения в вузах до льгот на проезд в общественном транспорте.

Вопрос по поводу образования поднимает другой читатель. ”Почему не создаются условия для иностранных студентов с российскими корнями для обучения в России?” — спрашивает он.

А интернет-пользователь PROROK беспокоится о транзите. Он спрашивает: "С какой целью был построен новый порт в Усть-Луге, который продолжает увеличивать грузооборот?” PROROK также интересуется, останется ли хоть какая-то часть транзита для Эстонии, или он будет уменьшаться и дальше.