05.02.2019, 13:14

Бронетранспортеры, танки, пушки! Парад по случаю 101-летней годовщины Эстонской Республики пройдёт в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Paraad
ParaadFoto: Jaanus Lensment

Парад по случаю 101-летней годовщины Эстонской Республики пройдёт в Таллинне 24 февраля в 12 часов, генеральная репетиция парада состоится 23 февраля в 21:00 на площади Свободы, сообщает генштаб Сил обороны ЭР.

Построение подразделений начнётся в 11:15 24 февраля на площади Свободы. Парад будет принимать президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, руководит парадом командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

В параде примет участие более 900 человек и около полусотни единиц техники, всего в параде участвуют 44 знамённых взводов, 4 роты, 2 батареи, 15 взводов и 2 оркестра.

На параде будут представлены все рода войск, Объединённые Военно-учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, Караульный батальон, Батальон штаба и связи Кибернетического командования Сил обороны Эстонии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Служба тыла, Командование специальными операциями, Таллиннская дружина Кайтселийта и Найскодукайтсе. В параде также примут участие кадеты Академии внутренней безопасности.

Союзники будут представлены знамёнными взводами из Германии, Дании, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США. Также в параде участвуют подразделения Великобритании и Бельгии, которые входят в состав союзнического батальона НАТО, и подразделение Корпуса морской пехоты США. В параде будут задействованы британские танки Challenger и самоходная артиллерийская установка AS90, а также Бельгийские боевые машины пехоты Piranha.

В случае пригодных для полётов погодных условий, пролёт над площадью Свободы проведёт авиация Сил обороны Эстонии и стран союзников. Из-за полётов авиации над площадью Свободы будут запрещены полёты дронов или любых других летательных аппаратов.

ТОП

После окончания парада все желающие смогу ознакомиться с техникой Сил обороны Эстонии и союзников. На выставке техники можно будет увидеть боевые машины пехоты CV9035EE, бронетранспортёры Sisu XA-188 и XA-180, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior и самоходную артиллерийскую установку AS90, 155-мм и 122-мм гаубицы, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитно-ракетный комплекс Mistral, противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномёт и мобильный радар Ground Master 403.

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