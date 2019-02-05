Бронетранспортеры, танки, пушки! Парад по случаю 101-летней годовщины Эстонской Республики пройдёт в Таллинне

Построение подразделений начнётся в 11:15 24 февраля на площади Свободы. Парад будет принимать президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, руководит парадом командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
В параде примет участие более 900 человек и около полусотни единиц техники, всего в параде участвуют 44 знамённых взводов, 4 роты, 2 батареи, 15 взводов и 2 оркестра.
На параде будут представлены все рода войск, Объединённые Военно-учебные заведения Сил обороны, Балтийский колледж обороны, Караульный батальон, Батальон штаба и связи Кибернетического командования Сил обороны Эстонии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Служба тыла, Командование специальными операциями, Таллиннская дружина Кайтселийта и Найскодукайтсе. В параде также примут участие кадеты Академии внутренней безопасности.