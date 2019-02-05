Бронетранспортеры, танки, пушки! Парад по случаю 101-летней годовщины Эстонской Республики пройдёт в Таллинне

Союзники будут представлены знамёнными взводами из Германии, Дании, Франции, Латвии, Литвы, Польши и США. Также в параде участвуют подразделения Великобритании и Бельгии, которые входят в состав союзнического батальона НАТО, и подразделение Корпуса морской пехоты США. В параде будут задействованы британские танки Challenger и самоходная артиллерийская установка AS90, а также Бельгийские боевые машины пехоты Piranha.

В случае пригодных для полётов погодных условий, пролёт над площадью Свободы проведёт авиация Сил обороны Эстонии и стран союзников. Из-за полётов авиации над площадью Свободы будут запрещены полёты дронов или любых других летательных аппаратов.

После окончания парада все желающие смогу ознакомиться с техникой Сил обороны Эстонии и союзников. На выставке техники можно будет увидеть боевые машины пехоты CV9035EE, бронетранспортёры Sisu XA-188 и XA-180, британские танки Challenger, боевые машины пехоты Warrior и самоходную артиллерийскую установку AS90, 155-мм и 122-мм гаубицы, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитно-ракетный комплекс Mistral, противотанковые комплексы Milan и Javelin, 120-мм миномёт и мобильный радар Ground Master 403.