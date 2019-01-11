Бронепоезд Wabadus сделает остановку в Йыгева

Бронепоезд и расположенная в нем выставка откроют свои двери для всех посетителей 12 января, в честь этого состоится концерт и зимние игры. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.

”Бронепоезд Wabadus совершает в январе свой путь вдоль исторической линии фронта и прибывает сегодня в Йыгева”, — сказал руководитель крупных проектов ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”Приверженность организаторов своему делу и большое число участников показывает, что события в честь столетия Освободительной войны важны для людей. В январе бронепоезд и выставку можно будет увидеть также в Каарепере, Эльва, Тарту, Пука, Сангасте и Валга. Затем поезд отправится по имеющимся железнодорожным путям в путь по всей Эстонии до конца 2019 года”, — добавил Кастерпалу.

По словам главного специалиста по культуре Йыгеваской полостной управы Илоны Пийримяги, во время учебного дня выставку, знакомящую с бронепоездом и Освободительной войной, посетят ученики местных школ. ”В субботу бронепоезд и его выставка откроют свои двери для всех заинтересованных. В честь прибытия бронепоезда состоится большой праздник, на котором будет звучать музыка, члены женской оборонной организации Naiskodukaitse предложат участникам чай и пироги, а на зимнем празднике состоится ставшее в Йыгева традиционным соревнование по выращиванию сосулек”, — добавила Пийримяги.

События в честь столетия Освободительной войны в Йыгева: