Бронепоезд номер 7 Wabadus прибыл в Тарту в честь столетия освобождения города

Ведущую роль в освобождении Тарту сыграли партизаны Юлиуса Куперьянова, а также бронепоезда, передвижением которых руководили Антон Ирв и Карл Партс. Под Тарту десант бронепоезда номер 1 захватил железнодорожный мост Янесе, благодаря чему удалось открыть путь в город. Тарту был отвоеван 14 января.

В честь сражавшихся за Тарту и погибших в Освободительной войне состоялись памятные церемонии у монумента свободы в Тарту, у Кредитной кассы, в парке Тяхтвере, а также прошло поминальное богослужение в Яановой церкви.

Прибывший в Тарту бронепоезд номер 7 Wabadus пробудет на вокзале Тарту до 16 января. Поезд и размещенная в нем выставка будут открыты с 11 до 18 часов.

Бронепоезд номер 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и бронеавтомобиля оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии. В Тарту экскурсии с гидами проводятся в сотрудничестве с Эстонским национальным музеем и Тартуским городским музеем.