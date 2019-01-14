14.01.2019, 21:45

Бронепоезд номер 7 Wabadus прибыл в Тарту в честь столетия освобождения города

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rus.delfi.ee
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Бронепоезд номер 7 Wabadus прибыл в Тарту в честь столетия освобождения города
Foto: Nele Tammeaid

Сегодня, 14 января, отмечалась сотая годовщина освобождения Тарту в Освободительной войне, в честь которой на железнодорожную станцию города прибыл бронепоезд номер 7 Wabadus. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.

Ведущую роль в освобождении Тарту сыграли партизаны Юлиуса Куперьянова, а также бронепоезда, передвижением которых руководили Антон Ирв и Карл Партс. Под Тарту десант бронепоезда номер 1 захватил железнодорожный мост Янесе, благодаря чему удалось открыть путь в город. Тарту был отвоеван 14 января.

В честь сражавшихся за Тарту и погибших в Освободительной войне состоялись памятные церемонии у монумента свободы в Тарту, у Кредитной кассы, в парке Тяхтвере, а также прошло поминальное богослужение в Яановой церкви.

Прибывший в Тарту бронепоезд номер 7 Wabadus пробудет на вокзале Тарту до 16 января. Поезд и размещенная в нем выставка будут открыты с 11 до 18 часов.

Бронепоезд номер 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и бронеавтомобиля оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии. В Тарту экскурсии с гидами проводятся в сотрудничестве с Эстонским национальным музеем и Тартуским городским музеем.

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий ”Путь свободы”. В рамках этой серии проводятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии. Путь по Эстонии совершает и бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о серии событий в местах линии фронта Освободительной войны можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

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