Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 10 000 человек

”Бронепоезд и находящуюся в нем выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, в течение двух недель посетило уже более 10 000 человек”, — сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. ”Такое большое число посетителей свидетельствует об интересе жителей Эстонии к истории построения независимости нашего государства”, — добавил Лилль.

”На ”Пути свободы”, продолжающемся в течение января, бронепоезд с размещенной в нем выставкой вслед за Элва сделает остановки в Пука, Сангасте и Валга”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”В Валга прибытием бронепоезда и многими мероприятиями будет отмечаться столетие освобождения территории Эстонии. По завершении своего январского маршрута бронепоезд Wabadus отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года”, — добавил Кастерпалу.

Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:

4.01.19 — 5.01.19 — Кехра

6.01.19 — Лахингувялья

7.01.19 — 8.01.19 — Аэгвийду

9.01.19 — 10.01.19 — Тапа

11.01.19 — 12.01.19 — Йыгева

13.01.19 — Каарепере

14.01.19 — 16.01.19 — Тарту

17.01.19 — 24.01.19 — Эльва

25.01.19 — 27.01.19 — Пука

28.01.19 — 31.01.19 — Сангасте

1.02.19 — Валга