21.01.2019, 11:20

Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 10 000 человек


rus.delfi.ee
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Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 10 000 человек
Неле Таммеайд/ ЭР100.

Более 10 000 человек посетило созданный в честь столетия Освободительной войны бронепоезд Wabadus и размещенную в нем выставку. В течение января бронепоезд движется вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.

”Бронепоезд и находящуюся в нем выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, в течение двух недель посетило уже более 10 000 человек”, — сказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. ”Такое большое число посетителей свидетельствует об интересе жителей Эстонии к истории построения независимости нашего государства”, — добавил Лилль.

”На ”Пути свободы”, продолжающемся в течение января, бронепоезд с размещенной в нем выставкой вслед за Элва сделает остановки в Пука, Сангасте и Валга”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”В Валга прибытием бронепоезда и многими мероприятиями будет отмечаться столетие освобождения территории Эстонии. По завершении своего январского маршрута бронепоезд Wabadus отправится по имеющимся железнодорожным путям в тур по всей Эстонии, который продлится до конца 2019 года”, — добавил Кастерпалу.

Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:

4.01.19 — 5.01.19 — Кехра
6.01.19 — Лахингувялья
7.01.19 — 8.01.19 — Аэгвийду
9.01.19 — 10.01.19 — Тапа
11.01.19 — 12.01.19 — Йыгева
13.01.19 — Каарепере
14.01.19 — 16.01.19 — Тарту
17.01.19 — 24.01.19 — Эльва
25.01.19 — 27.01.19 — Пука
28.01.19 — 31.01.19 — Сангасте
1.02.19 — Валга

Передвижение бронепоезда является частью серии событий ”Путь свободы”, которые организуются в январе в память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны. В рамках этой серии в январе проводятся народные походы, реконструкции боев и памятные церемонии. С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Бронепоезд номер 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.

Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.

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