03.10.2018, 19:13

Britton отзывает небезопасные детские автомобильные кресла


rus.delfi.ee
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Brittoni turvatool
Brittoni turvatoolFoto: Anni Õnneleid

Компания Britton отзывает из использования детские автомобильные кресла 3Way под номером E9 04 44596, изготовленные до марта 2016 года, информирует Департамент защиты прав потребителей.

Обладателей небезопасных кресел просят отказаться от их использования и связаться с представляющей Britton фирмой Speli Baltic OÜ, чтобы получить новое кресло.

История началась в 2016 году в Англии, когда на местном форуме одна женщина рассказала о том, как легко сломалось автомобильного кресло ее ребенка. Разгорелся скандал и началось расследование. Сломавшееся кресло имело типовой номер E8 04 44596 и выяснилось, что кресла с таким же строением, то есть такого же типа сбывались под несколькими названиями. Все они были сделаны в Китае и продавались различными сетями под разными названиями.

Результаты краш-тестов кресел подобного типа были плохими. Выяснилось, что пластиковая часть стула может сломаться уже в результате простого торможения. Иными словами: кресло не защищает ребенка и опасно для жизни.

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