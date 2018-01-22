Британское правительство спонсирует исследования умонастроений русских в Прибалтике

Великобритания развивает в Эстонии непрозрачную стратегическую коммуникацию, пишет Eesti Päevaleht.

Вечер 10 января, в эфире ETV — передача Suud puhtaks (”Выговориться” — прим. ред). Дискуссия — жаркая, так как темы — российская пропаганда и воздействие через ПБК.

Говорит известный медиаэксперт и ученый Андрес Йыэсаар, призывает взглянуть прямиком на факты. Перечисляет исследования, из которых следует, что информация русскоязычных каналов, в том числе и ПБК, воздействует на взгляды русских в Эстонии.

Йыэсаар отмечает, что, например, по данным исследования 2014 года, зрители российских каналов верили, что малазийский боинг сбили правительственные войска Украины.

Далее он перепрыгивает на три года вперед и говорит: ”Исследование 2017 года: абсолютно понятно, что зритель российских каналов верит, что НАТО — злейший враг Эстонии, а ЕС — возмутитель мирового спокойствия. Если мы не признаем сей факт — ситуация очень печальна”.

С камчатки тихо отзывается ведущий Урмас Вайно: ”Какое исследование говорит об этом?” Йыэсаар не замечает вопроса и объясняет далее, что большое количество эстоноземельцев принимает нарратив России. ”Это для нас риск”, — резюмирует он, и дальше разговаривают на иные темы.

Что это за исследование?

А и вправду: что это за исследование, которое преподносит настроения русскоязычных жителей Эстонии в таком темном для некоторых свете?

По окончании передачи журналист Eesti Päevaleht связывается с Йыэсааром, чтобы узнать об исследовании. Выясняется, что он им поделиться не может, и, чтобы с ним ознакомиться, надо обратиться к заказчику опроса, который находится в Риге. Организация называется Балтийский центр развития СМИ (Baltic Centre for Media Excellence).

По данным с сайта, центр занимается проектами, благодаря которым журналистика становится лучше. Директор центра Рита Рудуша отвечает на запрос, что исследование, на которое ссылается Йыэсаар — Анализ прибалтийской аудитории (Baltic Audience Analysis) — действительно наличествует; провести его помогли такие организации, как британская фирма YouGov, занимающаяся опросами, а также медиацентр IWPR (Institute for War and Peace Reporting).

И тут история становится интереснее.

”Исследование заказало британское правительство”, — сообщает Рудуша. По ее словам, Йыэсаар знает о нем, так как являлся членом правления центра.

”К сожалению, у меня нет прав разглашать данные об исследовании. Но я советую обратиться к Посольству Великобритании, если хотите получить больше информации”. Она также добавила, что у посольства имеется презентация исследования, оригинал же — только в Лондоне.

Лаконичный ответ

Поскольку исследовали все же русскоговорящее население Эстонии, мы обращаемся с просьбой ознакомиться с данным исследованием в Посольство Великобритании в Таллинне. Там обещают разобраться. Ответ приходит быстро. И он — весьма лаконичен.

”МИД Британии постоянно заказывает исследования целевых групп и прочие анализы, поддерживающие работу министерства в сфере стратегической коммуникации”, — таков полный ответ пресс-атташе посольства Юлии Амор.

На вопрос о том, можно ли чем-то поделиться с общественностью Эстонии, приходит ответ: ”Исследование заказано лишь для внутреннего использования в организации”.

После следующих — уточняющих — вопросов посольство ощетинивается, и без разницы: спрашиваем ли мы, что представляет собой проводимая в Эстонии британским правительством ”стратегическая коммуникация”, на которую указано в первом кратком ответе, или же сколько правительство тратит на них денег. Присылают в качестве ответа уже заранее заготовленное предложение.

Причиной неловкого положения посольства может быть то, что дело — закрытое, а вся деятельность управляется прямиком из Лондона.

Прошлой осенью британская газета The Guardian первой обнародовала факт, что правительство Великобритании заказало исследование взглядов русскоязычного меньшинства в странах Балтии. В издание поступила информация о паре проектов, которые спонсировало правительство Великобритании в 2015 году, и их суть была засекречена.

До миллиарда фунтов

Фонд Предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) ежегодно выделяет до миллиарда фунтов на совместные проекты британских служб разведки и контрразведки, армии и МИДа. Их задача — продвижение интересов Великобритании в сфере безопасности. Деятельность CSSF засекречена на высоком уровне. Правительство отказало выдать британскому парламенту даже полный список стран, в которых претворяют в жизнь проекты, спонсируемые CSSF.

По данным Guardian, в прошлом году на анализ целевой группы русскоязычного меньшинства в странах Балтии фонд потратил около миллиона фунтов (1,3 миллиона евро — прим. ред.). Очевидно, что упомянутое Йыэсааром исследование и приведенное Guardian — одно и то же.

Кроме того, Guardian писала: ”МИД спонсирует первичные программы, в рамках которых исследуется, как можно воздействовать на русскоязычное меньшинство прибалтийских стран, которое считают находящимся между НАТО и Россией и взрывоопасным”. Их также финансировал CSSF, и, можно предположить, это и обосновывает, отчего Посольство Великобритании упоминает деятельность в сфере стратегической коммуникации, но подробно о ней не рассказывает.

Если в случае Прибалтики речь идет лишь о первоначальных планах и программах, то, например, на Украине пошли дальше.

Там британское правительство в рамках осуществления стратегической коммуникации, цель которой — создать позитивный имидж Украины, проплачивало PR-агенство M&C Saatchi, известное своими политическими и предвыборными кампаниями. Помимо прочего, его задачей являлось во время ”Евровидения”, прошедшего в прошлом году в Киеве, писать с соцмедиа фанатам конкурса положительные вещи об Украине.