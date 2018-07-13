13.07.2018, 19:31

Британское издание разнесло в пух и прах проект Рейди теэ. Мэр Таллинна не согласен

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rus.delfi.ee
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Reidi tee vastane protestiüritus
Reidi tee vastane protestiüritusFoto: Madis Veltman

Британское издание The Guardian в своей статье об ошибках городского планирования раскритиковала строящуюся в Таллинне Рейди теэ, пишет Õhtuleht.

”Столица Эстонии Таллинн решила инвестировать в новейшую скоростную трассу в центре города, чтобы грузовым автомобилям было легче подбираться к порту. В ходе этого будет заасфальтирован один их немногих прибрежных парков города. В качестве совершенно абсурдного транжирства государство обещало построить на этой узкой полоске, которая остается между морем и многополосной дорогой, роскошный променад и публичное пространство”, — написало издание.

Мэр Таллинна Таави Аас в ответ на критику отметил, что Рейди теэ — не скоростная дорога. По его оценке, это современное решение, призванное сделать город более удобным для человека.

”Максимальная скорость на Рейди теэ будет составлять 40 км в час, и это отнюдь не цифры скоростной трассы. Там будет улица с совершенно нормальной скоростью движения, велосипедными дорожками, тропой здоровья и большим количеством зон отдыха”, — сказал Аас Delfi.

Аас отметил, что парк, который по версии Guardian исчезнет, на самом деле останется и большая часть Рейди теэ пройдет по зонам, которые сейчас активно горожанами не используются.

”Этим летом Таллинн слышал самые противоположные обвинения: от того, что город излишне автомобилизирован до того, что автомобилистов притесняют. Но в этом и заключается особенность управления городом: всегда найдутся те, кто считает себя притесненным”, — сказал Аас.

По словам Ааса, мэрия поставила перед собой цель уменьшить количество машин в самом центре города и успешно движется в этом направлении.

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