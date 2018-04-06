06.04.2018, 10:43

Британский журналист — Кальюлайд: вы верите, что отравление Скрипалей — дело рук России?

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что ответила президент?
rus.delfi.ee
EST
Kersti Kaljulaid USA visiidil
Kersti Kaljulaid USA visiidilFoto: Priit Simson

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на прошлой неделе дала интервью британскому телеканалу Channel 4. Ее, помимо прочего, спросили: верит ли она, что за отравлением Скрипалей стоит напрямую Россия?

”Одну вещь придется прояснить: не мы создали эту ситуацию. Никому из нас не нравится положение, в котором мы находимся, но если посмотреть, где все пошло не так, то, разумеется, надо вернуться в 2008 и в Грузию”, — начала свой ответ Кальюлайд.

”Есть ли у Вас какие-либо сомнения, что произошедшее в Солсбери — непосредственно дело рук России?” — спросил журналист Джон Сноу.

”Я доверяю правительству Соединенного королевства”, — ответила Кальюлайд.

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