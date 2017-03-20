Британский сержант в Эстонии — о российской тактике: нас очень хорошо проинструктировали

Британский таблоид The Sun предупреждает прибывших в Эстонию военнослужащих вооруженных сил Великобритании о возможных провокациях со стороны России, которая может привлекать к делу ”шпионов, замаскированных под местных красоток” и устраивать провокации в местных барах. Кроме того, издание призывает военных не выставлять свои действия напоказ в соцсетях.

”Мы прошли по этим вопросам инструктаж, которого хватит до конца жизни. Так что мы очень хорошо готовы к тому, чтобы знать, чего ожидать”, — сказал изданию 38-летний сержант Орландо Феарон.

”Любовные ловушки. Нас о них предупредили. Я знаю, чего ждет от нас армия. Мы — первая боевая группа там, так что мы должны установить стандарты для тех, кто будет прибывать потом. Нам разрешено общаться с местными, но у нас есть стандарт, которого нам следует придерживаться”, — рассказал мужчина.

”У меня есть прекрасная подруга из RAF (Королевские военно-воздушные силы — прим.ред.), так что — большое спасибо, но нет”, — сказал 23-летний Йозеф Хайнцл. По его словам, секрет успеха кроется в том, чтобы ”быть сообразительнее, чем они”.

”Солдаты предупреждены о том, что это не учения, а полноценная операция, — сказал источник. — Они знают, что должны оставаться настороже во время общения со щедрой принимающей стороной, во время отдыха и пребывания в интернете. Мы не хотим давать своим противникам никаких возможностей для нанесения ущерба имиджу нашим властям или стране. Российская тактика нам хорошо знакома, мы просто должны быть начеку”.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заверил, что военные готовы к российским провокациям. ”Наши солдаты очень хорошо осведомлены о том, что находятся сейчас на передовой. Россия использует целый ряд различных приемов: ложную информацию и ложные новости, игру на различных инцидентах. Они об этом очень хорошо осведомлены. Они подготовлены к этому и будут без сомнения находиться там, чтобы убедить жителей Эстонии и стран Балтии в том, что НАТО существует, чтобы помочь защитить их”, — отметил Фэллон.