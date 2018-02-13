Британский майор в Эстонии: мы демонстрируем подход НАТО к немного изменившейся политической ситуации

По словам майора Первого батальона Британского королевского полка принцессы Уэльской Даррена Хьюза, его солдаты знают, почему находятся в Эстонии.

На вопрос о реальности угрозы со стороны России, Хьюз ответил, что это настолько же реально, насколько реальна военная мощь России. ”Абсолютно”, — сказал он изданию Press Association.

”Мы находимся здесь, чтобы показать потенциальному агрессору, что в качестве силы НАТО обладает большой мощью и готовностью, помимо много прочего, заниматься угрозами”, — отметил Хьюз.

”Это не тот вопрос, который давил бы на нас ежедневно, поскольку угроза проявляется не так. Мы занимаемся тем, что демонстрируем подход НАТО к немного изменившейся политической ситуации. Со стороны русских экзистенциальной угрозы не исходит, но они показывали чуть большую агрессию в регионах, которые с ними граничат. Мы находимся здесь, чтобы просто обозначить присутствие НАТО и интегрироваться с другими партнерами НАТО”, — заявил майор.