22.03.2017, 14:32

Британских солдат в тайном документе предупреждают о низкой культуре вождения в Эстонии

 (22)
rus.delfi.ee
EST
Briti sõdur
фото иллюстративноеFoto: Ints Kalninš, REUTERS

Прибывающих в Эстонию британских солдат предупреждают о низкой культуре вождения, пишет Eesti Ekspress.

Поэтому они вынуждены ездить по дорогам Эстонии ”как бы извиняясь”. Предупреждение об этом содержится в правилах безопасности армии Британии, которые раздавали прибывающим на учения ”Ёж” (2015) военным. Большая часть тех правил — до сих пор секретна, но Министерство обороны Британии обнародовало по требованию BBC часть, касающуюся культуры вождения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии