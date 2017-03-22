Британских солдат в тайном документе предупреждают о низкой культуре вождения в Эстонии

Прибывающих в Эстонию британских солдат предупреждают о низкой культуре вождения, пишет Eesti Ekspress.

Поэтому они вынуждены ездить по дорогам Эстонии ”как бы извиняясь”. Предупреждение об этом содержится в правилах безопасности армии Британии, которые раздавали прибывающим на учения ”Ёж” (2015) военным. Большая часть тех правил — до сих пор секретна, но Министерство обороны Британии обнародовало по требованию BBC часть, касающуюся культуры вождения.