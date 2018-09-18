Британские военнослужащие готовы помочь в полной очистке озера Паэ

Старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева поддержала идею представителей штаба о сотрудничестве и предложила принять участие в следующей очистке водоёма Паэ в Ласнамяэ. ”В этот раз группе почти из 100 водолазов и волонтёров было не по силам вытащить из озера более крупные и тяжёлые предметы. Мы планируем провести аналогичную акцию уже в следующем году, но с привлечением тяжёлых машин. Надеемся, что сильные британские армейцы и мощная военная техника помогут полностью очистить озеро Паэ. К сожалению, водоём по-прежнему не будет являться пригодным для купания, так как даже по словам профессиональных водолазов холодные подводные течения озера сильные и очень опасные”, — добавила старейшина Ласнамяэ.