Британские военнослужащие готовы помочь в полной очистке озера Паэ

Накануне состоялась встреча руководства района Ласнамяэ с представителями элемента штаба НАТО в Эстонии, на которой стороны обсудили возможные варианта сотрудничества.
Одной из главных тем прошедшей встречи стала следующая акция очистки озера Паэ от крупногабаритного мусора с привлечением армейской техники, сообщает управа района.
В ходе встречи стороны обсудили варианты двустороннего сотрудничества управы Ласнамяэ с батальоном британских военнослужащих в составе боевой группы НАТО в городе Тапа.
Британская сторона выразила желание принять участие в организуемых управой мероприятиях и акциях, познакомить со своей культурой и узнать традиции жителей нашего района. ”Боевая группа НАТО готова принять участие в различных проектах района Ласнамаэ, а также в будущем поддержать местные школы и социальные центры. Как организация, которая находится здесь с миссией помощи и защиты всех эстоноземельцев, важно, чтобы мы интегрировались в общество, в котором мы живем и работаем”, — сказал капитан британской армии Брумли-Янг.
Старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева поддержала идею представителей штаба о сотрудничестве и предложила принять участие в следующей очистке водоёма Паэ в Ласнамяэ. ”В этот раз группе почти из 100 водолазов и волонтёров было не по силам вытащить из озера более крупные и тяжёлые предметы. Мы планируем провести аналогичную акцию уже в следующем году, но с привлечением тяжёлых машин. Надеемся, что сильные британские армейцы и мощная военная техника помогут полностью очистить озеро Паэ. К сожалению, водоём по-прежнему не будет являться пригодным для купания, так как даже по словам профессиональных водолазов холодные подводные течения озера сильные и очень опасные”, — добавила старейшина Ласнамяэ.