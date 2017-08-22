"Бриллиантовая роскошь литературного человеческого общения". В пятницу стартуют Дни Довлатова в Таллинне

На этой неделе, 25-27 августа, состоится V международный литературный фестиваль «Дни Довлатова в Таллинне», сообщает Раэпресс.

На фестивале речь пойдет о трех главных городах в жизни Сергея Довлатова: Ленинграде, Таллинне и Нью-Йорке. Каждый город представлен соответствующими специалистами. Например, в программе фестиваля значится близкий друг писателя, главный редактор журнала ”Звезда” Андрей Арьев (Санкт-Петербург) и эссеист, литературовед, критик Александр Генис (Нью-Йорк), который выпускал с Довлатовым газету ”Новый американец”.

”Сергей Довлатов — веселое имя! Оно предполагает бриллиантовую роскошь литературного человеческого общения. Каждому читателю Довлатова хочется раскавычить цитаты из него и приписать себе, поскольку Довлатов, действительно, рассказал о каждом из нас и нашими как будто словами. Только сделал это гениально. Создал вечный вариант обычного человека. Мы ждем на фестиваль обычных людей, для которых писал Довлатов. А те, кто был с ним знаком и дружен, расскажут о том, что связано с ним, но не вошло в его книги”, — рассказывает художественный руководитель фестиваля Елена Скульская.

Среди важных событий фестиваля — выступление дочери писателя Катерины Довлатовой (Нью-Йорк) и презентация четырехтомника Сергея Довлатова, выпущенного в середине августа издательством ”Азбука-Аттикус” (Москва).

Столице Эстонии на фестивале будет уделено особое внимание: это и выступления Елены Скульской, и экскурсии по довлатовским местам, которые проведут Йосеф Кац (регистрация по адресу bltz@hot.ee) и Наталья Сааль (регистрация по адресу dovlatov.fest.ex@gmail.com).

Все дни фестиваля в здании Союза писателей (Харью, 1) будет открыта выставка Александра Флоренского, оформителя книг Довлатова. Также будет работать тематическая книжная лавка.

Кульминацией фестиваля станет ”Довлатовский марафон” в большом зале Русского театра. В ярком шоу примут участие несколько десятков известных общественных и культурных деятелей Эстонии и других стран; прозвучат любимые джазовые композиции Довлатова в исполнении Владимира Волкова (контрабас, СПб), Анны Чайковской (пианино, вокал, Москва) и Марии Шорстовой (вокал,Таллинн).

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры ЭР и Таллиннской горуправы.

С программой ”Дней Довлатова” можно ознакомиться здесь.