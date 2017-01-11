34-летний центрист Раймонд Кальюлайд позирует обнаженным, поддерживает гомосексуалистов и является одним из авторов скандального интернет-ресурса nihilist.fm. Он не входит в ближайшее окружение Юри Ратаса, а сторонники Эдгара Сависаара считает его предателем, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Близкие отношения с Сависааром

В марте 2015 года Кальюлайду позвонил генеральный секретарь Центристской партии Прийт Тообал. Так, Кальюлайд отправился сначала в мэрию Таллинна, а потом в Тарту, где в больнице Маарьямыйза в очень тяжелом состоянии находился председатель партии Эдгар Сависаар. Кальюлайд остался в больнице на десять дней и стал временно неофициальным пресс-секретарем партии.

Только тогда клиенты его занимающейся дигитальным маркетингом фирмы PRB поняли, насколько близкие отношения связывают Кальюлайд с центристами и Сависааром. В числе последних к его услугами прибегал Мартин Реписнкий, покидая должность министра по делам сельской жизни.

Большей частью своего успеха Кальюлайд обязан Сависаару. Общественности он стал известен как жених дочери Сависаара Марии. Эти отношения в 2002 году, когда молодому человеку было всего 20, сделали из него личного советника мэра по вопросам СМИ.

NOORED JA ARMUNUD: Maria Savisaar ja Raimond Kaljulaid oktoobris 2001 Sakala keskuses, kus Keskerakond pidas kümnendat sünnipäevapidu. Foto: Marko Mumm

Кальюлайд делил свой рабочий кабинет с другой восходящей звездой партии — Юри Ратасом. Советниками мэра были также Кадри Симсон (тогда еще Муст) и Макс Каур.

”Да, он вошел в этот круг благодаря отношениям с Марией, но Эдгар сказал, что взял бы его в советники, даже если тот не был ее молодым человеком”, — рассказал один из их общих знакомых.

”В начале он был молодым и робким. Делал то, что говорили. Как и все советники Сависаара”, — рассказывает Эвелин Сепп, которая руководила в то время партийной службой по связям с общественностью. Изучавший в Тарту семиотику молодой человек нравился ”хозяину”, так как осмеливался высказывать свое мнение.

Осенью 2004 года власть в городе перешла к Тынису Пальтсу, и Кальюлайд три года работал пресс-секретарем Õllesummer. Его отшонения с Марией закончились: она переехала за границу и вышла замуж на голландца. Однако это не повлияло на отношения между Раймондом и Эдгаром.

ME OLIME LÄHEDASED: Raimond suvel 2008 Edgar Savisaarega Viru hotelli lähistel. Ingmar Muusikus

”Они очень хорошо ладили с Сависааром, — рассказывает Кадри Симсон. — Раймонда иногда было очень много в мыслях Сависаара. В итоге шлифовать заявления Сависаара стали другие люди, но камни по-прежнему бросались в его огород. Теперь Кальюлайду намного труднее, так как ему приходится обнародовать свои мысли под своим именем”.

VAID SINU NAER: Raimond oma abikaasa Olgaga suvel 2014 Kadrioru lilleaias korraldatud moesõul. Mullu läksid nad lahku. Teet Malsroos

Злополучный пост о Бронзовой ночи

По словам Симсон, Кальюлайд временами слишком нетерпеливый и не всегда все хорошо продумывает, прежде чем нажать на кнопку „send”. Кое-кто помнит, что именно Кальюлайд читал перед публикацией тот злополучный пост в блоге во время событий Бронзовой ночи, который на долгие годы закрепил за центристами имидж русской партии и не дал им войти в правительство.

Кальюлайд вспоминает: ”Я сказал, что это смелый пост, но, скорее всего, очень проблематичный. Я никогда не советовал людям подвергать свои мысли цензуре или бояться возможной ответной реакции”.

С каждым годом роль Кальюлайда в рекламных кампаниях Центристской партии росла. В 2007 году он получил место директора по развитию в рекламной фирме Марка Эйкнера и Пааво Петтая Idea PR. Помимо основной работы, проводил кампании во благо партии.

В 2009 году фирма разделилась на две части, и Кальюлайд встал во главе Prenzlauer & Berg, которую стали называть просто PRB. Занималось предприятие связям с общественностью и исследованием рынка.

По мере роста роли социальных сетей PRB первой в Эстонии сосредотачивается на производстве дигитального контента. Кальюлайд предоставлял эти услуги и Центристской партии. ”Его реклама в интернете была так же хороша, как продукция Петтая, но стоила в десять раз дешевле”, — вспоминает Кадри Симсон.

Наряду с этим аксакалы партии были недовольны, что ”какой-то молокосос” указывает им, что и как делать. Но они знали, что Кальюлайда поддерживает Сависаар.

В 2015 году Кальюлайд одолжил Сависаару 35 000 евро. ”Это было тяжелое для Эдгара время. Тут нет никакой политической подоплеки. Пусть эта история с долгом останется между нами, между двумя мужчинами, между двумя друзьями. Это личное дело. Даже очень известный человек имеет право на определенную личную жизнь”.

Бизнес Кальюлайд шел хорошо: фирма Kuu ja Tähed выплатила ему дивидендов на сумму 25 000 евро, Useful Films — еще на 77 000.

”Предатель и мерзавец”?

Кальюлайд надеялся, что впереди его ждет спокойное время, однако 2016 год спокойным назвать никак нельзя. В феврале без предупреждения увольняют старейшину Пыхья-Таллинна Карин Таммемяэ, и Прийт Тообал выдвигает на эту должность кандидатуру Кальюлайд. После нескольких дней раздумий Кальюлайд соглашается и становится старейшиной с самой высокой базовой зарплатой (3500 евро в месяц).

Кальюлайд неплохо справляется со своими обязанностями, принимает смелые и неоднозначные решения, ищет общий язык с жителями района. Его деятельность на фоне серой центристской массы напоминает мигающий в темную ночи маяк.

”Раймундо — мерзавец и предатель”, — говорит один из приближенных Сависаара.

Столь негативные оценки вызваны сентябрьскими событиями прошлого года.

Все началось с уголовного дела Эдгара Сависаара. В рамках дела Кальюлайду было предъявлено подозрение в содействии присвоению средств города путем изготовления рекламы на стадионе Хийю в 2013 году, однако через несколько недель его дело было зарыто по принципу опортунизма. Далее Кальюлайд проходил лишь как свидетель. Несмотря на утверждение Кальюлайда о том, что КаПо его ни к чему не принуждало, в лагере Сависаара стали поговаривать о том, что ему пришлось кого-то сдать. Говорят, что в отношении полиции безопасности у Сависаара наблюдается особенная паранойя.

Ситуация усугублялась тем, что количество сторонников Сависаара неуклонно уменьшалось: Майлис Репс, Кадри Симсон, Юри Ратас…В итоге на другую сторону встал и Кальюлайд. Именно он утром 25 сентября обзвонил приглашенных на встречу с Сависааром старейшин частей города и стал подстрекать их к тому, чтобы они не выбирали ничью сторону. На встрече заговорили о созыве внеочередного конгресса партии в Пайде.

Кальюлайд посоветовал Сависаару не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя партии и не ехать в Пайде, что в итоге и произошло. ”Если это называть предательством, то я бы поспорил, — говорит Кальюлайд. — Эдгара Сависаара больше всего подвели те люди, которые были вокруг него и говорили перед конгрессом, что надо идти до конца. Эти люди дали плохой совет. Мой совет заключался в том, что неразумно баллотироваться и проиграть, а следует отступить, дать партии возможность выбрать нового лидера и поддержать этого нового лидера. Во имя дальнейшего будущего партии. Это был последний раз, когда мы общались”.

Кальюлайд считает, что дал Сависаару совет, ”который был самым лучшим для него, для партии и Эстонского государства”.

Сторонники Сависаара придерживались иного мнения. Депутаты Пеэтер Эрнитс и Оудекки Лооне заявили, что после похода в КаПо и избежания уголовного дела Кальюлайд за одну ночь изменил свое мнение.

Брат президента Эстонии

В сентябре произошло еще одно важное событие: кандидатом в президенты Эстонии стала единокровная сестра Раймонда Керсти Кальюлайд (у них общий отец). Кадри Симсон вызвала Раймонда на собрание центристской фракции на Тоомпеа, чтобы тот рассказал побольше о новом кандидате. Раймон поведал, что с сестрой они вместе не росли и не играли, но знают друг друга. Сказал, что Керсти — красноречивая и умная женщина с собственной позицией.

Сейчас Кальюлайд отказываться говорить на темы, связанные с сестрой. ”Говоря о президенте, я не могу быть объективным, поэтому ее решения и позиции я публично не комментирую”, — сказал он.

”Раймонд Кальюлайд — прежде всего, творческий человек со смелыми идеями. Я рад, что он остался таким же, каким был пятнадцать лет тому назад, — говорит Юри Ратас. Раймон обладает еще одним свойством, которого в эстонской политике становится все меньше: наряду с результатами он ценит и красоту игры”.

После назначения Ратаса премьер-министром многие шептались, что Кальюлайд станет членом или руководителем бюро Ратаса. Но этого не произошло. ”Я не формирую политику этого правительства”, — говорит Кальюлайд. Некоторые считают, что Ратас до сих пор в обиде на него за то, что в 2011 году на выборах председателя партии Кальюлайд работал против его кандидатуры. Сам же Кальюлайд объясняет свою нынешнюю должность тем, что с позиции партии более разумно, если он будет старейшиной Пыхья-Таллинна. Кроме того, политику намного более проще оставаться на виду в качестве старейшины района, чем в качестве работника бюро премьер-министра.

Beetapromenaadi avamine Foto: Andres Putting

”Раймонд очень хорошо справляется со своей работой”, — заверяет Ратас.

Центристы повздорили из-за денег с Пааво Петтаем, поэтому заниматься предвыборной кампанией партии будет и Кальюлайд, который, однако, подчеркивает, что из рекламного бизнеса он вышел и просто поможет с поиском новых партнеров.

В 2017 году Кальюлайд предстоит сдать экзамен: 15 октября пройдут выборы в местные самуправления. ”Я верю, что я и Центристская партия можем достичь в Пыхья-Таллинне очень хорошего результата”.