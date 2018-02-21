Botnica, "съев” 100 000 литров топлива, отправилась в Силламяэ на войну со льдом и помощь застрявшему ”немцу”

В преддверие юбилея ЭР Эстония будет колоть лед на Финском заливе, идущий из России. Цель — обеспечить вход судам в порты Эстонии и укрепить бесперебойный торговый обмен, сообщил Департамент водных путей.

Ледокол ”Ботника” сегодня во второй половине дня выйдет из порта Пальяссааре, возьмет курс на Силламяэ, прибудет туда по плану в районе полуночи и поможет застрявшему в ледяном плену торговому судну выйти в свободные воды. В данный момент ”Ботнику” заправляют в Пальяссааре, судно заполнят 100 000 литрами топлива, чего хватит примерно на четыре дня колки льда. Далее ”Ботнику” ”накормят” уже в Силламяэ, пишет Ärileht.

Судно, ожидающее помощи, немецкий торговый корабль Neuland, вышедший из порта Силламяэ и застрявший во льдах. ”Ботника” вытащит судно, поможет ему дойти до Кунда, откуда оно сможет продолжить свой путь к цели.

Кроме того, ледокол произведет ледяную разведку в районе Силламяэ-Кунда, чтобы по радиосвязи проинформировать торговые суда о возможных проблемах.