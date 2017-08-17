Бородич — Юферевой: идеи по обустройству Ласнамяэ не оригинальные, но эти проблемы волнуют многих

Денис Бородич, баллотирующийся в Ласнамяэ от Партии реформ, опубликовал свои 11 идей обустройства этого района столицы. Старейшина Ласнамяэ центристка Мария Юферева ответила ему на этом, что свои предложения реформист "списал" из программы Центристской партии.

"Публикуя свои идеи, я сразу же оговорился, что многие из них не являются чем-то инновационным. Эти идеи и не могут быть оригинальными, поскольку отражают пожелания многих, кто задумывается о развитии Ласнамяэ, — парирует Бородич. — Чтобы увидеть эти проблемы, не нужно быть членом какой-либо партии или читать чью-то программу. Нужно просто посмотреть правде в глаза и заняться требующими внимания проблемными местами. Ведь все это — не сделанная работа сегодняшних столичных властей".

"А нынешние представители мэрии, при желании, вполне могут в будущем продолжать позировать фотографам и петь песни на крышах. И для этого совсем не нужно быть членами горсобрания. В его состав должны войти люди, готовые засучить рукава и основательно взяться за реальные проекты, которые сегодняшние власти все время откладывают", — заявил Денис Бородич.

Напомним, что Мария Юферева ранее заявила, что Бородич будто бы почерпнул большую часть своих идей по обустройству Ласнамяэ из программы Центристской партии.