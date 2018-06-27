27.06.2018, 12:00

Бородич: вступать в Центристскую партию не планирую

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rus.delfi.ee
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Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Andres Putting

Выбранный кандидатом на должность главы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), управляющей таллиннским городским транспортом, член Рийгикогу, реформист Денис Бородич не собирается вступать в Центристскую партию.

"О сближении с центристами можно спекулировать, но никакой связи нет", — сказал Бородич в интервью Vikerraadio.

Он отметил, говоря о продолжении деятельности в политике, что это не большой спорт, из которого уходят после 30 лет.

"Для молодого человека два срока в парламенте — достаточное время, чтобы принять новые вызовы, к тому же транспорт — относительно логичная сфера", — сказал он.

По словам Бородича, он уйдет из Рийгикогу и его приоритет — управление предприятием, но он оставил открытым вопрос о продолжении деятельности в горсобрании Таллинна.

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