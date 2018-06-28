28.06.2018, 19:40

Бородич, Репинский и остальные… Ряды депутатов, намеренных баллотироваться на выборах, все редеют

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rus.delfi.ee
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Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Ilmar Saabas

Осень, когда начнется предвыборная гонка, все ближе, но почти каждую неделю ряды депутатов, намеренных баллотироваться весной 2019 года в парламент, редеют, пишет Eesti Päevaleht.

Не так давно список пополнился Денисом Бородичем и Мартином Репинским, которые нашли себе другие должности и покидают парламент.

Наряду с теми, кто уже покинул или намерен до весны покинуть Рийгикогу, наблюдается большое количество депутатов, которые уже сообщили своим партиям, что по окончанию работы нынешнего созыва баллотироваться на следующий срок не будут. Есть и те, кто еще не определился.

Так, из реформистов не будут выдвигаться Лаури Луйк, Терье Трей и Анне Суллинг. Под вопросом — Тынис Кыйв и Калле Паллинг.

Из Отечества не будет баллотироваться Майре Аунасте. Из Свободной партии — Криста Ару.

По другим партиям точных данных пока нет.

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