Бородич, Репинский и остальные… Ряды депутатов, намеренных баллотироваться на выборах, все редеют

Осень, когда начнется предвыборная гонка, все ближе, но почти каждую неделю ряды депутатов, намеренных баллотироваться весной 2019 года в парламент, редеют, пишет Eesti Päevaleht.

Не так давно список пополнился Денисом Бородичем и Мартином Репинским, которые нашли себе другие должности и покидают парламент.

Наряду с теми, кто уже покинул или намерен до весны покинуть Рийгикогу, наблюдается большое количество депутатов, которые уже сообщили своим партиям, что по окончанию работы нынешнего созыва баллотироваться на следующий срок не будут. Есть и те, кто еще не определился.