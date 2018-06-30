Бородич: получается, можно болеть за кого угодно, но только не за сборную России?

В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Депутат Рийгикогу Денис Бородич рассказал Delfi, что будет болеть за Россию.
”Я болею за разные команды. Когда иду на матч сборной России, то болею за сборную России. В целом мой фаворит на ЧМ — это Бельгия. Конечно, в воскресенье буду болеть за Россию. На этом чемпионате мне даже удалось побывать на одном из матчей сборной РФ. Правда, за мое ”боление” потом некоторые эстонские журналисты меня осудили. Наверное, нельзя болеть за сборную России. Получается, что можно болеть за кого угодно, но только не за нее. Но я активный болельщик. Если я прихожу на стадион болеть за какую-нибудь сборную, то как и полагается активным болельщикам, я рисую на лице флаг сборной этой страны. Как минимум, на мне всегда футболка той страны, за которую болею. Если же это команда футбольного клуба, то на мне футболка соответствующего клуба. Футбол и ”боление” — это не поход в театр, не камерное и тем более не политическое мероприятие.