30.06.2018, 15:55

Бородич: получается, можно болеть за кого угодно, но только не за сборную России?

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 3
Riigikogu ja Eduskunta jalgpall
Riigikogu ja Eduskunta jalgpallFoto: Martin Dremljuga

В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Депутат Рийгикогу Денис Бородич рассказал Delfi, что будет болеть за Россию.

”Я болею за разные команды. Когда иду на матч сборной России, то болею за сборную России. В целом мой фаворит на ЧМ — это Бельгия. Конечно, в воскресенье буду болеть за Россию. На этом чемпионате мне даже удалось побывать на одном из матчей сборной РФ. Правда, за мое ”боление” потом некоторые эстонские журналисты меня осудили. Наверное, нельзя болеть за сборную России. Получается, что можно болеть за кого угодно, но только не за нее. Но я активный болельщик. Если я прихожу на стадион болеть за какую-нибудь сборную, то как и полагается активным болельщикам, я рисую на лице флаг сборной этой страны. Как минимум, на мне всегда футболка той страны, за которую болею. Если же это команда футбольного клуба, то на мне футболка соответствующего клуба. Футбол и ”боление” — это не поход в театр, не камерное и тем более не политическое мероприятие.

Спорт должен быть вне политики и каждый волен болеть за ту команду, которая ему нравится. Мы живем в нормальном, либеральном, современном и демократическом обществе. Если мы будем говорить о том, за кого болеть правильно, а за кого нет, тогда это не очень похоже на демократический режим общества.

Предстоящая игра России и Испании будет сложная. Если бы она состоялась в рамках группы, то я бы поставил на Россию, учитывая очень блеклую игру сборной Испании. Мне кажется, недавний проигрыш сборной России Уругваю выявил ее слабые места. Но как показал этот чемпионат, выиграть может далеко не фаворит. Поэтому быть уверенным на 100%, что сборная России проиграет, нельзя. Я думаю, у нее есть довольно-таки хороший шанс выиграть. Посмотрите, что случилось с действующим чемпионом мира, он уже дома, он уже расстроен. В этом и прелесть футбола! Мяч круглый и результаты непредсказуемы.

ТОП

Из лучших игроков сборной России можно выделить Головина и Черышева — оба проявили себя довольно хорошо. Понятное дело, что один человек не сделает всю игру, поэтому я считаю, что сборная РФ доказала: она сильная команда. Выиграет ли Россия этот чемпионат? Я думаю, это будет сюрприз номер один. Но опять же, мало кто мог предсказать, что сборная Кореи выиграет у сборной Германии, когда последней нужна была победа кровь из носа. Поэтому, все возможно!”

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